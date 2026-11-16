Ngày này năm xưa (16/11): Những dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử, văn hóa Việt Nam

Nhà văn Nguyễn Thành Long. Ảnh tư liệu.

* Ngày 16/11/1925: Ngày sinh nhà văn Nguyễn Thành Long. Ông sinh ra ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ). Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ông hoạt động văn nghệ trong Chi hội Văn học kháng chiến Liên khu V. Trong hơn 10 tác phẩm của nhà văn Nguyễn Thành Long, bạn đọc yêu thích các truyện ký: Bát cơm cụ Hồ, Giữa trong xanh, Lý Sơn mùa tỏi, Lặng lẽ Sa Pa, Trời xanh mông mênh, Hạnh Nhơn, Núi Đỗ Quyên... Ông mất năm 1991 tại Hà Nội.

Chủ tịch Hội đồng nhà nước Võ Chí Công ký lệnh công bố Pháp lệnh về đê điều. Ảnh tư liệu.

* Ngày 16/11/1989: Công bố Pháp lệnh về đê điều. Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công đã ký lệnh công bố Pháp lệnh về đê điều. Mục đích của Pháp lệnh nhằm nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và cá nhân trong việc xây dựng, tu bổ, bảo vệ, sử dụng và hộ đê. Pháp lệnh có 6 chương với 34 điều.

Người dân đón mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội tại Hà Nội ngày 5/1/1946. Ảnh tư liệu

* Ngày 16/11/1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội đồng Chính phủ bàn về các vấn đề liên quan đến bầu cử, khuyến nông và tư pháp. Bác đề nghị Chính phủ ra thông báo nói rõ ai cũng có quyền ứng cử, dù ở đảng phái nào hay không đảng phái.

Bác Hồ trả lời báo chí. Ảnh tư liệu.

* Ngày 16/11/1946: Chủ tịch Hồ Chí Minh họp báo trả lời những vấn đề thời sự. Về kết quả bầu cử tại nước Pháp, Bác khẳng định: “Dù là phái hữu thắng hay phái tả thắng, nhân dân Pháp bao giờ cũng vẫn như trước: Nghĩa là ủng hộ nền độc lập và thống nhất của Việt Nam... Còn dân Việt Nam, thì dù phái hữu thắng hay phái tả thắng trong cuộc tuyển cử ở Pháp, dân Việt Nam cũng phải đòi cho được độc lập và thống nhất, tuy vẫn ở trong Khối Liên hiệp Pháp”. Về chủ trương Liên bang Đông Dương do Pháp đưa ra, Bác trả lời: “để làm thành một cái gì gian trái, ràng buộc quyền tự do, quyền sinh hoạt của chúng tôi, nhất định không thể xong được. Bởi vì ai cũng muốn sống tự do. Và không ai nên tìm cách lừa bịp lẫn nhau”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh xem mô hình quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày 16/11/1959. Ảnh: hochiminh.vn.

* Ngày 16/11/1959: Chủ tịch Hồ Chí Minh góp ý quy hoạch thành phố Hà Nội. Phát biểu tại Hội nghị Ban Bí thư thảo luận về quy hoạch thành phố Hà Nội, Bác căn dặn: “trong thiết kế phải đồng bộ (đường sá, hệ thống thoát nước, lưới điện...), tránh cản trở sự đi lại của nhân dân; phải có quy hoạch trước, tránh làm rồi lại phá đi và phải thực hiện nhanh, nhiều, tốt, rẻ” và “lưu ý đặc biệt đến sự trợ giúp của các nước anh em”.