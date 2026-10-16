Ngày này năm xưa (16/10): Bác Hồ gửi gắm kỳ vọng xây dựng Thủ đô gương mẫu

* Ngày 16/10/1948: Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng. Tại chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị số 29QN/TW về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Lãnh đạo Ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên gồm các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Khu ủy; Hà Xuân Mỹ (Hà Minh Quốc), Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy; đồng chí Trần Đăng Ninh được Trung ương cử giữ chức Trưởng ban.

Quân và dân Hà Nội trong ngày giải phóng Thủ đô. Ảnh tư liệu TTXVN

* Ngày 16/10/1954: Bác Hồ gửi gắm kỳ vọng xây dựng Thủ đô gương mẫu. Chỉ 6 ngày sau ngày tiếp quản Thủ đô (10/10/1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp mặt Đoàn đại biểu Nhân dân Thủ đô. Tại sự kiện này, Người lần đầu tiên nói ra mong muốn xây dựng Thủ đô trở thành thành phố gương mẫu, làm đầu tàu cho cả nước: “Nhân dân Thủ đô ta có truyền thống cách mạng vẻ vang và lòng nồng nàn yêu nước, tôi chắc rằng đồng bào Thủ đô sẽ hăng hái phấn đấu làm cho mọi ngành hoạt động của Thủ đô ngày thêm phát triển, để làm gương mẫu, để dẫn đầu cho Nhân dân cả nước ta trong công cuộc củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong khắp nước ta...”.

Di ảnh liệt sĩ cách mạng Trần Quốc Thảo. Ảnh: Báo Quảng Ninh

* Ngày 16/10/1957: Nhà hoạt động cách mạng Trần Quốc Thảo hy sinh. Nhà hoạt động cách mạng Trần Quốc Thảo hy sinh tại Sài Gòn. Ông tên thật là Hồ Xuân Lưu, sinh năm 1914 ở tỉnh Quảng Trị. Ông được cử làm Bí thư Khu uỷ Sài Gòn - Chợ Lớn và đã giúp đưa phong trào đấu tranh chính trị ở nội thành phát triển mạnh mẽ. Cũng trong năm này, ông bị bắt, bị tra tấn tàn nhẫn và đã hy sinh anh dũng.

Đảo Cồn Cỏ (còn gọi là Hòn Cỏ) thuộc tỉnh Quảng Trị, nổi bật với cột cờ Tổ quốc hướng ra biển lớn. Ảnh: Báo Đồng Nai

* Ngày 16/10/1968: Chiến công xuất sắc trên đảo Cồn Cỏ. Lực lượng phòng không trên đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), nay thuộc huyện Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị đã lập chiến công xuất sắc khi bắn rơi 3 máy bay Mỹ trong vòng chưa đầy một giờ. Sự kiện này là minh chứng hùng hồn cho tinh thần quả cảm, mưu trí và kỹ thuật chiến đấu điêu luyện của quân dân trên đảo. Chiến thắng không chỉ giáng một đòn mạnh mẽ vào không quân Mỹ mà còn góp phần bảo vệ vững chắc "con mắt thần" nơi tiền tiêu của Tổ quốc, giữ vững tuyến đường tiếp tế chiến lược trên biển trong giai đoạn chiến tranh khốc liệt nhất.

Ông Lê Đức Thọ và Tiến sĩ Henry Kissinger chúc mừng nhau sau lễ ký tắt Hiệp định Paris. Ảnh: TTXVN

* Ngày 16/10/1973: Nhà ngoại giao Lê Đức Thọ từ chối nhận Giải Nobel Hòa bình. Giải Nobel Hòa bình được công bố giành cho cố vấn Lê Đức Thọ của Việt Nam và Henry Kissinger - cố vấn đặc biệt của Tổng thống Mỹ. Nhà ngoại giao lỗi lạc Lê Đức Thọ sau đó đã từ chối nhận giải và cho biết chỉ có thể "xem xét" nhận giải thưởng khi Hiệp định Paris được tôn trọng, chiến tranh chấm dứt và hòa bình thực sự được thiết lập ở miền Nam Việt Nam.