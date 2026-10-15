Ngày này năm xưa (15/10): Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

* Ngày 15/10/1930: Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, và ngày 15/10 hằng năm là “Ngày dân vận của cả nước”. Quyết định này được Bộ Chính trị khóa VIII thông qua tháng 10/1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận”.

Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi trả lời phỏng vấn của phóng viên trước khi vụ xử bắn diễn ra ngày 15/10/1964. Ảnh: www.hinhanhlichsu.org.

* Ngày 15/10/1964: Ngày hy sinh của chiến sĩ biệt động Nguyễn Văn Trỗi. Liệt sy Nguyễn Văn Trỗi sinh ngày 1/2/1940, tại xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc phường An Thắng, thành phố Đà Nẵng). Nguyễn Văn Trỗi là một chiến sĩ biệt động Sài Gòn, đã nhận nhiệm vụ cài mìn tại cầu Công Lý, nơi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert McNamara đi qua. Kế hoạch bị lộ và anh bị bắt. Trên pháp trường, trước họng súng của kẻ thù, Nguyễn Văn Trỗi đã hô vang khẩu hiệu yêu nước: "Đả đảo đế quốc Mỹ!... Hồ Chí Minh muôn năm...! Việt Nam muôn năm!". Năm 1964, Nguyễn Văn Trỗi được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

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* Ngày 15/10/1956: Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Từ ngày 8 đến 15/10/1956, Trung ương Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và Ban vận động Mặt trận Thanh niên toàn quốc triệu tập Đại hội thống nhất các tổ chức thanh niên Việt Nam và lấy tên là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội đã đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên.

Bác Hồ gặp gỡ các cháu thiếu nhi dũng sĩ miền Nam ra thăm miền Bắc ngày 13/2/1969. Ảnh: www.hochiminh.vn.

* Ngày 15/10/1945: Báo Cứu quốc đăng bài “Trả lời thư của Nhi đồng Cứu quốc Phước Diên (Quảng Ninh) và Cẩm Giàng (Hải Dương)” của Bác Hồ. Trong bài, Người viết: “Tôi nhận được thư các cháu cho biết rằng các cháu đã nhịn ăn quà để góp tiền vào Quỹ độc lập. Các cháu nồng nàn yêu nước làm cho tôi rất động lòng”, đồng thời Người biểu dương: “Các cháu đã tỏ ra là những cháu chắt rất xứng đáng của tổ tiên Hồng - Lạc, và rất xứng đáng là “tiểu chủ ông” của nước nhà”.

* Ngày 15/10/1948: Trong bài viết “Chủ nghĩa cá nhân” đăng trên Báo Sự thật, Bác phân tích làm rõ biểu hiện, tác hại của bệnh chủ nghĩa cá nhân, đồng thời đề xuất biện pháp để “tẩy sạch” căn bệnh đó như: “Thực hành tự phê bình và phê bình đồng sự mình. Phê bình một cách thiết thực mà thân ái. Phê bình từ cấp trên xuống và từ cấp dưới lên. Phê bình nhau và giúp nhau sửa chữa...”.