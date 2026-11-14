Ngày này năm xưa (14/11): Việt Nam chính thức trở thành thành viên của APEC

Nhà báo Pháp Leo Figueres thăm vùng tự do Việt Bắc (năm 1950). Ảnh tư liệu

* Ngày 14/11/1950: Nhân dịp nhà báo Leo Figueres, đại diện Trung ương Đảng Cộng sản Pháp sang thăm Việt Nam trở về Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi các bà mẹ và người vợ Pháp có con, chồng chết trận ở Việt Nam.

Trong thư, Người cho biết, trong số những binh lính, sĩ quan Pháp bỏ mạng trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam, chỉ có một số ít thi hài được đưa về cho gia đình, phần lớn mồ mả bị san phẳng để che giấu những thất bại của quân đội Pháp. Đối với những ngôi mộ còn lại, Người khẳng định: “Chúng tôi tự coi có bổn phận thiêng liêng phải giữ gìn nguyên vẹn để sau này, khi chiến tranh chấm dứt, các bà có thể mang hài cốt của chồng, con mình về quê cha đất tổ”. Qua đó, Người mong muốn góp phần làm dịu nỗi đau của những gia đình có người thân thiệt mạng trong chiến tranh.

Bức thư cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những bà mẹ, người vợ đã tích cực đấu tranh đòi hồi hương quân viễn chinh và chấm dứt cuộc chiến tranh tại Việt Nam.

Ảnh: Bảo tàng Lịch sử quốc gia

* Ngày 14/11/1953: Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất của Đảng Lao động Việt Nam khai mạc với gần 200 đại biểu tham dự. Hội nghị nghe và thảo luận báo cáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tình hình trước mắt và nhiệm vụ cải cách ruộng đất.

Thực hiện khẩu hiệu “Người cày có ruộng”, cải cách ruộng đất đã góp phần phát động mạnh mẽ tinh thần kháng chiến của hàng triệu nông dân, củng cố liên minh công - nông, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, chính quyền và quân đội, thúc đẩy các hoạt động kháng chiến.

* Ngày 14/11/1958: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tặng Huy hiệu của Người cho cán bộ Rạp chiếu bóng Tháng Tám và 5 cá nhân khác ở Hà Nội vì đã có hành động nhặt được của rơi đem nộp chính quyền địa phương để trả lại người mất.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Đại hội “Ba sẵn sàng” của Đoàn Thanh niên Lao động các cơ quan Trung ương. Ảnh tư liệu

* Ngày 14/11/1965: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Đại hội “Ba sẵn sàng” của Đoàn Thanh niên Lao động các cơ quan Trung ương tổ chức tại Hà Nội. Nói chuyện với đại hội, Người nhắc nhở thanh niên phải đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các địa phương, ngành, cơ quan để học tập lẫn nhau và cùng tiến bộ. Đặc biệt, Người nhấn mạnh: “Phong trào ‘Ba sẵn sàng’ đã có thành tích khá, nhưng phải khiêm tốn, chớ phô trương, hình thức”.

Nhân dịp này, Người thưởng Huy hiệu cho 27 cán bộ, đoàn viên, đội viên thiếu niên có nhiều thành tích trong công tác, lao động và học tập.

Vào ngày 14/11/1998, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của APEC. Ảnh TTXVN

* Ngày 14/11/1998: Tại Kuala Lumpur (Malaysia), Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.