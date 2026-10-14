Ngày này năm xưa (14/10): Lão dân quân Hoằng Trường bắn rơi máy bay Mỹ

Bác Hồ đi thăm bà con nông dân tỉnh Bắc Cạn đang thu hoạch lúa mùa, năm 1950. Ảnh: www.hochiminh.vn

* Ngày 14/10/1930: Ngày truyền thống Hội Nông dân Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua Nghị quyết về thành lập Tổng Nông hội Đông Dương (tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay). Tại phiên họp ngày 17/01/1991, Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 14/10/1930 làm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Các đơn vị tham gia chiến dịch trèo đèo lội suối vượt sông tiến vào Tây Bắc. (Ảnh: TTXVN)

* Ngày 14/10/1952: Mở màn chiến dịch Tây Bắc. Đầu tháng 9/1952, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Tây Bắc với mục đích tiêu diệt sinh lực địch, đánh bại ý đồ của thực dân Pháp lập “xứ Thái tự trị”, giải phóng một phần đất đai ở vùng Tây Bắc. Ngày 14/10/1952, Chiến dịch Tây Bắc chính thức mở màn với đợt tiến công đầu tiên vào phân khu Nghĩa Lộ, tiêu diệt tuyến phòng thủ vành đai ngoài Tây Bắc của địch. Sau gần 2 tháng (14/10 đến 10/12/1952), quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Tây Bắc 1952. Chiến thắng này đã đi vào lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc, là một trong những chiến công oanh liệt, có ý nghĩa chiến lược, làm chuyển biến cục diện chiến tranh theo hướng có lợi cho ta, góp phần tạo thế và lực mới tiến tới giành thắng lợi cuối cùng trong chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954.

Ảnh tư liệu. Nguồn: VTV.vn

* Ngày 14/10/1967: “Trung đội lão dân quân Hoằng Trường”, huyện Hoằng Hóa (nay là xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa), với thành viên gồm 18 cụ (người thấp nhất là 49 và cao nhất là 69 tuổi), được trang bị một số súng bộ binh và 3 khẩu súng máy 12,7 ly, đã lập chiến công bắn rơi một máy bay F-4H của Mỹ chỉ với 92 viên đạn. Đây cũng là chiếc máy bay thứ 2.400 của Mỹ bị quân ta bắn rơi trong giai đoạn chúng leo thang chiến tranh, tăng cường đánh phá miền Bắc.

Ngày 17/10 năm đó, Chủ tịch Hồ Chí minh đã ký lệnh thưởng Huân chương Quân công hạng Ba cho Trung đội lão dân quân Hoàng Trường và gửi thư khen các cụ: “Tuổi cao chí càng cao” để nêu gương cho đồng bào cả nước.

Ảnh tư liệu.

* Ngày 14/10/1950: Bác thay mặt Chính phủ gửi thư cảm ơn đồng bào Cao - Bắc - Lạng đã hăng hái tham gia kháng chiến và góp phần vào Chiến thắng Biên giới. Người biểu dương: “Đồng bào Cao - Bắc - Lạng đã làm kiểu mẫu trong việc động viên nhân lực, vật lực, tài lực cho kháng chiến. Tôi chắc rằng đồng bào ba tỉnh ta sẽ luôn luôn cố gắng thêm để giữ lấy địa vị vẻ vang mà tôi chắc rằng đồng bào các nơi khác sẽ ra sức thi đua với đồng bào Cao - Bắc - Lạng trong công việc thi hành Sắc lệnh Tổng động viên”. Cuối thư, một lần nữa Người khẳng định:

“Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi

Thống nhất độc lập nhất định thành công.”