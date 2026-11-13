Ngày này năm xưa (13/11): Những dấu mốc lịch sử trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Trung đoàn tên lửa 257 đã chiến đấu 450 trận, bắn rơi 74 máy bay Mỹ các loại; trong đó, có 11 “pháo đài bay” B52. Ảnh: Tư liệu

* Ngày 13/11/1965: Ngày truyền thống Trung đoàn tên lửa 257 - Đoàn Cờ Đỏ anh hùng, thuộc Sư đoàn Phòng không 361. Ngày này, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Trung đoàn. Đến ngày 1/4/1966, Trung đoàn chính thức tổ chức lễ công bố quyết định thành lập tại xã Canh Nậu, huyện Yên Thế, tỉnh Hà Bắc (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh).

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Trung đoàn đã cơ động chiến đấu trên 9 tỉnh, thành phố, tham gia 450 trận đánh, bắn rơi 74 máy bay Mỹ các loại. Đặc biệt, trong Chiến dịch Phòng không tháng 12/1972, Trung đoàn bắn rơi 11 máy bay B-52, góp phần làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Nhiều trung đội nữ dân quân tự vệ đã dũng cảm bắn rơi máy bay Mỹ. Ảnh: Hochiminh.vn

* Từ ngày 13 đến 20/11/1967: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen, tặng Huy hiệu của Người cho 5 đơn vị dân quân nữ có thành tích dũng cảm bắn rơi máy bay Mỹ. Đó là các đơn vị dân quân nữ thuộc xã Hoằng Trường và Hoằng Hải (nay thuộc xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa); xã Hà Phú và Hà Toại (nay thuộc xã Lĩnh Toại, tỉnh Thanh Hóa); xã Võ Ninh (nay thuộc xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị). Đây là sự ghi nhận, động viên kịp thời của Bác đối với tinh thần chiến đấu dũng cảm của lực lượng dân quân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đạo diễn, quay phim, diễn viên... tại Xưởng phim Hà Nội - Hãng phim truyện Việt Nam năm 1963. Ảnh: Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Ngày 13, 14/11/1969: Tại Hà Nội, những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật điện ảnh Việt Nam tổ chức Đại hội thành lập Hội Điện ảnh Việt Nam. Hội có trụ sở tại số 51 phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc tập hợp lực lượng và chuyên nghiệp hóa nền điện ảnh nước nhà.

* Ngày 13/11/1948: Trong thư gửi cụ Hoàng Hữu Kiệt và các cụ trong Tỉnh hội Cứu quốc Quảng Trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu dương tinh thần hăng hái tham gia kháng chiến của các bậc cao niên. Người viết: “Các cụ đã tuổi cao tóc bạc, mà vẫn hăng hái tham gia kháng chiến. Thật là xứng đáng với bô lão đời nhà Trần. Thật là lão đương ích tráng. Một dân tộc mà già trẻ một lòng, kiên quyết như dân ta thì kháng chiến nhất định thắng lợi, thống nhất và độc lập nhất định thành công...”.

Bác Hồ thăm bà con và bộ đội Hải quân trên đảo Vạn Hoa. Ảnh: Tư liệu

* Ngày 13/11/1962: Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm bộ đội Hải quân tại căn cứ Vạn Hoa (Quảng Ninh). Sau khi thăm nơi ăn, ở của bộ đội, Người căn dặn: “Là chiến sĩ Hải quân, các chú phải biết yêu quý đảo như nhà mình, chịu khó cải tạo xây dựng thành những mảnh đất vừa giàu, vừa đẹp, vừa có lợi cho mình, vừa có lợi cho đất nước”.