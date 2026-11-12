Ngày này năm xưa (12/11): Dấu ấn lịch sử từ phong trào công nhân Vùng mỏ

Nhà thơ Vũ Đình Liên. Ảnh tư liệu

* Ngày 12/11/1913: Ngày sinh nhà thơ Vũ Đình Liên, một trong những nhà thơ tiêu biểu của phong trào Thơ mới. Thơ ông mang đậm cảm hứng hoài cổ và lòng thương người, trong đó nổi bật nhất là bài thơ “Ông đồ” - tác phẩm tiêu biểu cho hồn thơ giàu cảm xúc, thể hiện niềm hoài niệm về những giá trị văn hóa truyền thống đang dần mai một.

Tranh của họa sĩ Bùi Đình Lan mô tả cuộc đấu tranh của công nhân Vùng mỏ ngày 12/11/1936.

* Đêm 12/11/1936: Cuộc bãi công của công nhân mỏ Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) bùng nổ, mở đầu cho cuộc Tổng bãi công của công nhân Vùng mỏ. Phong trào nhanh chóng lan rộng đến Hòn Gai, Mông Dương, Cửa Ông và nhiều khu vực khác, thu hút hơn 3 vạn công nhân tham gia, đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm, chống đánh đập.

Dưới khẩu hiệu “Kỷ luật và Đồng tâm - Chúng ta nhất định thắng”, công nhân mỏ đã đoàn kết, kiên cường đấu tranh, buộc giới chủ mỏ và chính quyền thực dân Pháp phải nhượng bộ, chấp nhận các yêu sách. Đến ngày 28/11/1936, cuộc đấu tranh giành thắng lợi. Sự kiện trở thành mốc son trong lịch sử phong trào công nhân Việt Nam, góp phần thúc đẩy cao trào đấu tranh dân chủ 1936-1939. Ngày 12/11 hằng năm được chọn là Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than.

* Ngày 12/11/1942: Tại nhà ngục Nam Ninh (Trung Quốc), Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác ba bài thơ: “Cảnh báo”, “Chiết tự” và “Lữ quán”, trong tập “Ngục trung nhật ký”. Bài “Chiết tự”, theo bản dịch của Nam Trân, thể hiện ý chí, nghị lực và niềm tin của người chiến sĩ cách mạng trong hoàn cảnh tù đày: “Người thoát khỏi tù ra dựng nước/ Qua cơn hoạn nạn, rõ lòng ngay/ Người biết lo âu, ưu điểm lớn/ Nhà lao mở cửa, ắt rồng bay”.

* Ngày 12/11/1959: Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Trung ương (mở rộng) bàn về đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Trong thảo luận, Người nhấn mạnh yêu cầu phải nhìn xa, thấy gần trong tính toán, tránh chỉ nhìn xa mà không tính đến những điều kiện thực tế. Người khẳng định: “Nông nghiệp là chính, chẳng những ở ta mà các nước khác cũng thế. Ta tiến lên phải từ gốc mà tiến lên. Nông nghiệp cơ giới hóa nhưng phải chú ý cải tiến kỹ thuật, không được quên. Công nghiệp nhẹ, nặng phải phục vụ nông nghiệp, không nên tách rời ba cái đó ra...”.

Cán bộ chỉ huy giao nhiệm vụ cho đội ngũ nhân viên kỹ thuật và phi công trước ban bay của một đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân

Việt Nam. Ảnh: qdnd

* Ngày 12/11/1975: Theo Quyết định số 834/TM-QP của Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân được thành lập, có nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo phi công lái máy bay quân sự, bổ sung lực lượng cho các trung đoàn không quân. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển lực lượng không quân của Quân đội nhân dân Việt Nam.