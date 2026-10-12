Ngày này năm xưa (12/10): Bác Hồ nhắc nhở: “Việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”

* Ngày 12/10/1240: Ngày sinh của vua Trần Thánh Tông - vị vua thứ hai của Nhà Trần. Ông trị vì từ năm 1258 đến 1278 và làm Thái thượng hoàng từ năm 1278 cho đến khi qua đời. Dưới triều đại của mình, ông không những đẩy mạnh chính sách phát triển kinh tế và giáo dục, mà còn thực hiện chính sách đối ngoại khôn khéo, đề cao quyền lợi của nước Đại Việt. Trong thời gian làm Thái thượng hoàng, ông đã cùng với con trai là vua Trần Nhân Tông lãnh đạo đất nước giành chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, bảo vệ non sông bờ cõi.

Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô năm 1923. Ảnh: hochiminh.vn

* Ngày 12/10/1923: Nguyễn Ái Quốc bắt đầu tham dự Đại hội lần thứ nhất của Quốc tế Nông dân ở Mátxcơva với tư cách là đại biểu nông dân các nước thuộc địa. Phát biểu tại phiên họp thứ bảy của đại hội, Người nêu rõ tình cảnh của nông dân Việt Nam dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Người kết luận: “Quốc tế của các đồng chí chỉ trở thành một quốc tế thật sự khi mà không những nông dân phương Tây, mà cả nông dân ở phương Đông, nhất là nông dân các thuộc địa là những người bị bóc lột và bị áp bức nhiều hơn các đồng chí, tham gia Quốc tế của các đồng chí”.

Ảnh tư liệu: www.hochiminh.vn

* Trong bài viết “Sao cho được lòng dân” với bút danh Chiến thắng, đăng trên Báo Cứu quốc số 65 ra ngày 12/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”. Chính nhờ tư tưởng “lấy dân làm gốc”, yêu thương, kính trọng Nhân dân, luôn tin tưởng vào khả năng, sức mạnh của quần chúng Nhân dân mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vun trồng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam.

* Ngày 12/10/1960: Thành lập Thông tấn xã Giải phóng, cơ quan thông tin chính thức của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

*Ngày 12/10/1966: Nói chuyện tại Đại hội thi đua Lực lượng Công an nhân dân, Bác đánh giá: “Cán bộ và chiến sĩ Công an nhân dân nói chung là tốt, tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhân dân, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng và của Nhân dân...” và bày tỏ lòng tin tưởng rằng nếu khắc phục được những khuyết điểm “thì Công an nhân dân của ta sẽ là một lực lượng cách mạng vô địch".