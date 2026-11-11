Ngày này năm xưa (11/11): Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu, bắt đầu quá trình tập hợp thanh niên yêu nước Việt Nam

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại Nhà lưu niệm về Người ở huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Ảnh tư liệu

* Ngày 11/11/1924: Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu với nhiệm vụ của Quốc tế Cộng sản là theo dõi phong trào nông dân Trung Quốc và tham gia phái đoàn của Cố vấn Liên Xô bên cạnh Chính phủ Trung Hoa Quốc dân đảng, đồng thời, cũng là cơ hội để Nguyễn Ái Quốc (với bí danh Lý Thụy) tập hợp các lực lượng thanh niên Việt Nam yêu nước đang có mặt tại đây.

* Ngày 11/11/1921: Ngày sinh Nhà văn Trần Đăng, ông tên thật là Đặng Trần Thi, quê ở xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Tây Tựu, TP Hà Nội). Sau Cách mạng Tháng Tám, Trần Đăng làm việc trong Ban Liên kiểm Pháp - Việt và bắt đầu viết văn. Kháng chiến toàn quốc, ông tham gia quân đội, làm phóng viên Báo Vệ Quốc quân (nay là Báo Quân đội nhân dân). Là một trong những người cầm bút đến với bộ đội sớm nhất, Trần Đăng đã đưa vào văn học những hình ảnh giản dị, chân thực, tươi trẻ của người chiến sĩ và cuộc sống gian khổ của họ. Sáng tác của ông tuy ít nhưng đã góp phần khẳng định con đường đi đúng đắn của văn học những năm kháng chiến chống Pháp. Các tác phẩm chính: Truyện ngắn “Một lần tới thủ đô” (1946), ký sự “Trận Phố Ràng” (1949) và “Một cuộc chuẩn bị” (1949). Nhà văn Trần Đăng hy sinh ở chiến trường biên giới phía Bắc cuối năm 1949.

* Ngày 11/11/1945: Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp và ra Nghị quyết về việc tuyên bố "Tự giải tán" Đảng Cộng sản Đông Dương. Thông báo của Hội nghị này chỉ rõ: Việc tuyên bố Đảng "tự giải tán" là "để phá tan tất cả những điều hiểu lầm ở ngoài nước và ở trong nước có thể trở ngại cho tiền đồ giải phóng nước nhà". Những người muốn nghiên cứu về chủ nghĩa Mác-Lênin "sẽ gia nhập Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương". Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố "Tự giải tán" nhưng thực chất là rút vào hoạt động bí mật.

Tại Khu Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn Đoàn Vô tuyến - Truyền hình Pháp (5/1964). Ảnh tư liệu.

* Ngày 11/11/1954: Trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn Pháp (AFP) về quan hệ Việt - Pháp sau chiến tranh, Bác vạch rõ: “Cơ sở và phương pháp tốt nhất cho việc phát triển mối quan hệ Việt - Pháp là sự hiểu biết, lòng trung thực, tin cậy lẫn nhau; bình đẳng, hai bên đều có lợi theo nguyên tắc có đi có lại” và cũng khẳng định: “Nhân dân Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẽ hoạt động không ngừng để thực hiện thống nhất đất nước theo phương pháp hoàn toàn phù hợp với Hiệp định Giơnevơ”.

Báo Cứu quốc - cơ quan của Tổng bộ Việt Minh ra đời tháng 2/1942. Ảnh: baotanglichsu.vn

* Ngày 11/11/1953: Báo “Cứu Quốc” đăng bài “Bà mẹ anh hùng” biểu dương các gia đình có từ 3 đến 5 con đi bộ đội được Chính phủ tôn vinh, với trường hợp một bà mẹ ở Việt Bắc có 9 con đi bộ đội, Bác tặng câu thơ:

“Cả nhà kháng chiến,

Muôn thuở rạng danh,

Nêu gương dân tộc,

Việt Nam quang vinh”

Tại Hội nghị Thanh niên xã hội chủ nghĩa khu Việt Bắc, Người thăm hỏi chiến sĩ thi đua Phạm Trung Pồn bị mù cả hai mắt nhưng có nhiều sáng kiến cải tiến nông cụ (13/3/1960). Ảnh tư liệu.

* Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến thanh niên. Người cho rằng thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai. Ngày 11/11/1953, Bác cho đăng bài “Đội Thanh niên xung phong” trên báo “Nhân Dân” xác định: “Đó là một trường đào tạo thanh niên bằng những công việc thiết thực... Chúng ta cần củng cố và phát triển Đội Thanh niên Xung phong để đảm bảo thêm công việc kháng chiến và đào tạo cán bộ sau này”.