Ngày này năm xưa (11/10): Đường Hồ Chí Minh trên biển được khai thông

Ảnh tư liệu.

* Ngày 11/10/1930: Thành ủy Hà Nội phát động chiến dịch ủng hộ phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, hàng vạn truyền đơn đã được phân phát ra khắp thành phố. Nhiều bài diễn thuyết hô hào Nhân dân ủng hộ công nhân và nông dân Nghệ An và Hà Tĩnh dưới nhiều hình thức đấu tranh như bãi công, đòi tăng lương, bớt giờ làm việc...

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* Ngày 11/10/1951: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chính thức được thành lập theo Nghị định của Bộ Quốc gia Giáo dục. Song quá trình hình thành và phát triển của Nhà trường lại được bắt đầu từ một sự kiện quan trọng, đó là ngày 10/10/1945, tức là chỉ hơn một tháng sau khi đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Ban Đại học Văn khoa tại Hà Nội, trong đó nhiệm vụ đầu tiên là đào tạo giáo viên Văn khoa Trung học. Một năm sau đó, ngày 8/10/1946, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra Sắc lệnh số 194/SL thành lập ngành học Sư phạm, đào tạo giáo viên cho các bậc học cơ bản, trung học phổ thông, trung học chuyên khoa, thực nghiệm và chuyên nghiệp trong toàn quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ở Việt Bắc, tháng 2/1949. Ảnh tư liệu

* Ngày 11/10/1958: Nói chuyện tại Hội nghị nữ thanh niên Thủ đô lần thứ nhất, Bác nhấn mạnh: “Nữ thanh niên cần phải gương mẫu, làm đầu tàu, ra sức thi đua với nam giới. Trong vấn đề luyến ái nên chính đáng, trong sạch, chớ mơ mộng, ảnh hưởng không tốt đến công tác, học tập. Cần chống các tập quán cũ như tảo hôn, cưới xin xa xỉ".

Bác Hồ thăm Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Lập, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây (cũ) ngày 8/7/1958. Ảnh: www.hochiminh.vn

* Ngày 11/10/1958: Trong bài viết “Phải thi đua chống hạn, diệt sâu, để nắm chắc vụ mùa thắng lợi” với bút danh Trần Lực, đăng trên Báo Nhân Dân số 1672, Chủ tịch Hồ Chí Minh thẳng thắn chỉ ra một số điểm hạn chế của công tác diệt sâu, chống hạn, bảo vệ mùa màng. Bài viết có đoạn: “Khuyết điểm nặng nhất của cán bộ và nhân dân là chủ quan. Thấy lúa tốt thì ít săn sóc. Đến khi sâu nhiều thì lại ngại khó”. “Cán bộ tỉnh, huyện, xã cần phải ra sức động viên nhân dân tích cực chống hạn và diệt sâu triệt để và kịp thời, để nắm chắc vụ mùa thắng lợi”.

Một trong những chiếc tàu của Đoàn tàu không số vượt đường Hồ Chí Minh trên biển. Ảnh tư liệu.

* Ngày 11/10/1962: Chiếc tàu gỗ gắn máy đầu tiên mang tên Phương Đông 1 của Đoàn 759, tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân, đã bí mật xuất phát từ bến K15 Đồ Sơn (Hải Phòng), chở theo hơn 30 tấn vũ khí vào cập bến Vàm Lũng (Cà Mau) an toàn. Từ thời điểm đó, tuyến đường vận tải trên biển nối liền hai miền Nam - Bắc chính thức được khai thông, trở thành dấu mốc lịch sử về con đường huyền thoại, Đường Hồ Chí Minh trên biển.