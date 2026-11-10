Ngày này năm xưa (10/11): Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam

Trường Quân sự Quân khu 9 tổ chức giao lưu nhân chứng lịch sử với chủ đề “Trường Quân sự Quân khu - 80 năm viết tiếp trang sử vàng”. Ảnh: Lính Quân khu 9

* Ngày 10/11/1945: Ngày truyền thống của Trường Quân sự Quân khu 9. Tiền thân của nhà trường là Trường Quân chính Quang Trung, do Xứ ủy Nam Bộ và Ủy ban Kháng chiến Liên Tỉnh ủy miền Tây thành lập, nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ quân sự phục vụ chiến trường Nam Bộ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm Binh chủng Thông tin liên lạc ngày 25/12/1972. Nguồn: Quân đội nhân dân Việt Nam, Binh Chủng Thông tin Liên lạc, Lịch sử Bộ đội thông tin liên lạc 1945 - 2005, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2005, tr. 122

* Ngày 10/11/1949: Thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng, Tổng Chính ủy quyết định thành lập Ban Công tác chính trị, Cục Thông tin liên lạc. Đơn vị có nhiệm vụ tổ chức giáo dục chính trị, xây dựng nền nếp sinh hoạt, rèn luyện kỷ luật, đẩy mạnh phong trào thi đua lập công và chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Ngày 10/11/1949 được xác định là Ngày truyền thống của Cục Chính trị, Binh chủng Thông tin liên lạc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phòng làm việc của Người tại căn cứ địa Việt Bắc (năm 1951). Ảnh: Hochiminh.vn

* Ngày 10/11/1951: Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về gắn bó với nhân dân.

“... Cán bộ và bộ đội nhất định phải đi sát với nhân dân vì lực lượng của nhân dân là vô cùng mạnh mẽ...”. Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong “Thư gửi đồng bào và bộ đội (Vệ Quốc quân và dân quân du kích) Tả Ngạn, Liên khu 3”, Người viết ngày 10/11/1951, đăng trên Báo Quân đội nhân dân, số 34, ra ngày 1/12/1951. Sau khi nhận được báo cáo của đồng bào và bộ đội Tả Ngạn, Liên khu 3 về thành tích tiêu diệt địch, Bác đã gửi thư khen ngợi đồng bào, bộ đội và cán bộ, quân, dân, chính thuộc Liên khu 3.

* Ngày 10/11/1978: Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra Quyết nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Hà Nội. Trong hai lần chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, quân và dân Hà Nội đã bắn rơi 358 máy bay Mỹ các loại.

* Ngày 10/11 hằng năm là Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, được Thủ tướng Chính phủ quyết định tại Quyết định số 1846/QĐ-TTg ngày 26/9/2016. Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam được tổ chức hằng năm nhằm khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp; tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và trong toàn xã hội.