Ngày này năm xưa (10/10): Giải phóng Thủ đô Hà Nội

Cái bắt tay lịch sử giữa Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ của phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Henry Kissinger trong quá trình diễn ra các cuộc đàm phán bí mật và công khai phục vụ cho việc ký kết Hiệp định Paris năm 1973

nhằm chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

* Ngày 10/10/1911: Ngày sinh nhà ngoại giao tài ba Lê Đức Thọ. Tên tuổi đồng chí Lê Đức Thọ gắn liền với cuộc đàm phán giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ở Paris, kết thúc với việc ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Giáo sư Từ Giấy và vợ, chụp năm 2000. Ảnh: qdnd.vn

* Ngày 10/10/1921: Ngày sinh cố Giáo sư, Thầy thuốc Nhân dân, Anh hùng Lao động Từ Giấy - nhà Vệ sinh học quân sự đầu tiên của ngành Quân y Việt Nam. Công tác tại Cục Quân y, ông được giao làm báo Vui sống - tờ báo hướng dẫn bộ đội và Nhân dân cách ăn ở vệ sinh, đề phòng bệnh tật.

Ảnh tư liệu.

* Ngày 10/10/1942: Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương cho xuất bản tờ báo Cờ giải phóng, do Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách.

Sáng 10/10/1954, các cánh quân của Đại đoàn Quân Tiên Phong từ các cửa ô tiến vào tiếp quản Thủ đô được giải phóng trong rừng cờ hoa đón chào của 20 vạn người dân Hà Nội. Nguồn: Tư liệu TTXVN

* Ngày 10/10/1954: Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội. 16 giờ 30 phút ngày 9/10/1954, những lính Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên, quân dân ta hoàn toàn kiểm soát TP. Hà Nội. Sáng 10/10, Ủy ban Quân chính thành phố và Đại đoàn Quân Tiên Phong - Sư đoàn 308 chia làm nhiều cánh lớn mở cuộc hành quân tiến vào Hà Nội trong rừng cờ hoa của 20 vạn người dân hân hoan chào đón đoàn quân chiến thắng trở về sau 9 năm trường kỳ kháng chiến.

* Ngày 10/10/2010: Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Trải qua 1.000 năm với bao thăng trầm của Thủ đô và đất nước, Thăng Long - Hà Nội luôn là hình tượng tiêu biểu nhất cho “khí phách cha ông, hồn thiêng sông núi” vẫn luôn vững vàng, hiên ngang, xứng đáng là kinh đô của các vương triều; là Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước.