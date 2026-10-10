Ngày này năm xưa (10/10): Giải phóng Thủ đô Hà Nội
Ngày này năm xưa (10/10) diễn ra một số sự kiện lịch sử nổi bật của dân tộc Việt Nam như: Ngày sinh nhà ngoại giao tài ba Lê Đức Thọ; Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội; Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...
nhằm chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN
* Ngày 10/10/1911: Ngày sinh nhà ngoại giao tài ba Lê Đức Thọ. Tên tuổi đồng chí Lê Đức Thọ gắn liền với cuộc đàm phán giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ở Paris, kết thúc với việc ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
* Ngày 10/10/1921: Ngày sinh cố Giáo sư, Thầy thuốc Nhân dân, Anh hùng Lao động Từ Giấy - nhà Vệ sinh học quân sự đầu tiên của ngành Quân y Việt Nam. Công tác tại Cục Quân y, ông được giao làm báo Vui sống - tờ báo hướng dẫn bộ đội và Nhân dân cách ăn ở vệ sinh, đề phòng bệnh tật.
* Ngày 10/10/1942: Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương cho xuất bản tờ báo Cờ giải phóng, do Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách.
* Ngày 10/10/1954: Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội. 16 giờ 30 phút ngày 9/10/1954, những lính Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên, quân dân ta hoàn toàn kiểm soát TP. Hà Nội. Sáng 10/10, Ủy ban Quân chính thành phố và Đại đoàn Quân Tiên Phong - Sư đoàn 308 chia làm nhiều cánh lớn mở cuộc hành quân tiến vào Hà Nội trong rừng cờ hoa của 20 vạn người dân hân hoan chào đón đoàn quân chiến thắng trở về sau 9 năm trường kỳ kháng chiến.
* Ngày 10/10/2010: Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Trải qua 1.000 năm với bao thăng trầm của Thủ đô và đất nước, Thăng Long - Hà Nội luôn là hình tượng tiêu biểu nhất cho “khí phách cha ông, hồn thiêng sông núi” vẫn luôn vững vàng, hiên ngang, xứng đáng là kinh đô của các vương triều; là Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/ngay-nay-nam-xua-10-10-giai-phong-thu-do-ha-noi-45549.htm