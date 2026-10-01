Ngày này năm xưa (1/10): Tổ chức chuyến tàu biển đầu tiên chở vũ khí vào miền Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh và cụ Huỳnh Thúc Kháng (hàng đầu, thứ nhất từ phải sang) trong Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ảnh tư liệu.

* Ngày 1/10/1876: Ngày sinh nhân sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Chính phủ Liên hiệp kháng chiến. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi Pháp năm 1946, Bộ trưởng Huỳnh Thúc Kháng được trao quyền Chủ tịch nước.

Ảnh tư liệu.

* Ngày 1/10/1936: Lễ đặt mối đường ray cuối cùng nối liền tuyến đường xe lửa xuyên Đông Dương được tổ chức tại ga Hảo Sơn (Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk). Ngày 2/10/1936, chuyến tàu hỏa đầu tiên xuất phát từ ga Hà Nội đã tới Sài Gòn, chính thức khai thông đường sắt xuyên Đông Dương.

* Ngày 1/10/1951: Trung ương Đảng và Chính phủ ra Quyết định chính thức thành lập Khu học xá Trung ương đặt tại Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc). Đây là nơi đào tạo hàng nghìn cán bộ cho cách mạng Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh.

* Ngày 1/10/1954: Nhà hát chèo Quân đội thành lập tại tỉnh Thái Nguyên, với tên gọi ban đầu là Đoàn Văn công thuộc Cục Chính trị, Tổng cục Cung cấp, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phục vụ đời sống tinh thần cho bộ đội.

Bác Hồ bắt tay các cụ già khi về thăm Pác Bó, Xuân Tân Sửu (1961). Ảnh: Báo Nghệ An

* Ngày 1/10/1960: Bác Hồ viết bài “Tuổi tác càng cao, lòng yêu nước càng lớn” với bút danh T.L. đăng trên Báo Nhân Dân số 2387 về người cao tuổi, nhấn mạnh truyền thống yêu nước vẻ vang của dân tộc với câu chuyện về “Điện Diên Hồng” đánh giặc Mông Thát.

Ảnh tư liệu.

* Ngày 1/10/1962: Đoàn 759, tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân, tổ chức chuyến tàu đầu tiên chở vũ khí cho miền Nam. Con tàu vỏ gỗ gắn máy đã cập bến Vàm Lũng an toàn sau 10 ngày vượt biển. Thành công của chuyến đi đã mở ra tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển, góp phần quan trọng vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.