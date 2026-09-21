Ngày nâng hạng: Thị trường chờ dòng tiền kiểm định

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Trong tuần trước, thị trường đa phần giằng co mạnh giữa bên mua và bên bán quanh vùng 1.790 - 1.840 điểm. Phiên giao dịch đầu tuần trước, VN-Index chịu áp lục giảm điểm mạnh và quay lại vùng điểm 1.790. Những phiên sau đó, lực cầu hồi phục ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán rồi lan tỏa sang nhiều nhóm ngành khác giúp chỉ số lấy lại vùng 1.800 điểm. Kết tuần vừa rồi, VN-Index đóng cửa tại mốc 1.815,66 điểm, tăng 20,45 điểm (+1,14%) so với tuần trước đó.

Khối ngoại là điểm sáng của thị trường khi mua ròng hơn 2.600 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó bán ròng gần 1.600 tỷ đồng. Việc khối đảo chiều thời gian gần đây giúp giá trị bán ròng kể từ đầu tháng 9 đến nay đã thu hẹp xuống còn hơn 370 tỷ đồng. Trước đó, đà bán ròng của khối ngoại cũng đã giảm nhiệt đáng kể trong tháng 8, với giá trị hơn 1.350 tỷ đồng; so với tháng 7 gần 12.000 tỷ đồng, tháng 6 hơn 15.000 tỷ đồng.

Mặc dù nâng hạng là sự kiện tích cực tác động lớn đến tâm lý nhà đầu tư và dòng vốn ngoại song kỳ vọng thường phản ánh trước vào giá. Đồng thời, các diễn biến từ tình hình kinh tế chính trị thế giới cũng là yếu tố khó lường. Vì vậy trong ngắn hạn, các đơn vị phân tích vẫn đưa góc nhìn khá thận trọng.

Chứng khoán BIDV (BSC), trong báo cáo phát hành ngày 21/9, cho rằng trong tuần trước, thị trường tăng điểm đi cùng khối lượng giao dịch tăng có tác động từ việc các quỹ cơ cấu danh mục trước thềm chứng khoán Việt Nam được nâng hạng chính thức. Sau khi các quỹ cơ cấu xong là khoảng trống thông tin, cho đến mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3 vào giữa tháng 10. Vì vậy xu hướng thị trường sẽ không rõ ràng.

Về góc nhìn kỹ thuật, BSC cho biết, VN-Index giữ được kênh giá tăng điểm xác lập từ tháng 7 và đang bước vào sóng 5 Elliott trong trường hợp vượt đỉnh 1.853 điểm. Tuy nhiên khoảng trống sau khi nâng hạng cùng với diễn biến khá chậm dòng tiền và tâm lý thị trường, mô hình này rất khó hoàn thành sóng 5 ở giá mục tiêu trên 1.900 điểm. Thị trường nhiều khả năng hơn sẽ có nhịp kiểm tra lại SMA200 tại 1.795 -1.800 điểm trước khi định hình hướng đi rõ ràng hơn trong ngắn hạn.

Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN) cho rằng nhịp hồi phục của thị trường có thể được củng cố nếu thanh khoản cải thiện hơn.

Theo công ty chứng khoán, VN-Index hiện giao dịch với P/E quanh ngưỡng trung bình dài hạn trừ một độ lệch chuẩn và thấp hơn khoảng 21% so với mức trung bình dài hạn. "Đây là vùng định giá có thể thu hút dòng tiền đầu tư dài hạn vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt," MASVN nhận định trong báo cáo phát hành ngày 21/9.

VN-Index và khung định giá theo mức biến động P/E trong 10 năm gần nhất.

Một yếu tố khác được MASVN chú ý là dòng vốn liên quan đến quá trình nâng hạng. Báo cáo cho biết đợt giải ngân đầu tiên của FTSE đã diễn ra; Vanguard xác nhận sẽ thêm cổ phiếu Việt Nam vào danh mục từ ngày 21/9.

Dù vậy, đơn vị phân tích lưu ý diễn biến thị trường thời gian tới vẫn chịu tác động từ nhiều yếu tố. Nhà đầu tư cần theo dõi rủi ro địa chính trị và lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn, hiệu quả của các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nước, cũng như khả năng tiếp cận nguồn vốn ngoại của thị trường chứng khoán.

Fed vừa tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 3,75-4%, đánh dấu lần thắt chặt đầu tiên trong năm 2026. MASVN nhận định việc Fed quay trở lại chu kỳ thắt chặt có thể tiếp tục gây áp lực lên chi phí vốn và tỷ giá tại các thị trường mới nổi.

Trong báo cáo kết tuần phát hành ngày 18/9, Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đánh giá nâng hạng là điều kiện cần, còn chất lượng doanh nghiệp, khả năng tăng trưởng của các công ty và nền kinh tế mới là những yếu tố quyết định dài hạn.

Trong tuần trước, khối ngoại mua ròng mạnh, song đơn vị phân tích cho rằng thanh khoản và dòng tiền chủ yếu chịu tác động đáng kể từ hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ ETF trước thời điểm nâng hạng. Điều này khiến diễn biến sau ngày 21/9 trở nên đáng quan sát hơn. Nếu lực mua ngoại tiếp tục xuất hiện cùng thanh khoản duy trì ở mức cao, thị trường sẽ có thêm cơ sở để kiểm định các vùng kháng cự phía trên. Ngược lại, nếu dòng tiền suy yếu khi hoạt động cơ cấu hoàn tất, việc VN-Index giữ được đà tăng sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào sức cầu trong nước và khả năng hấp thụ lượng cổ phiếu chốt lời.