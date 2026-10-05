Ngày mai xét xử vụ 3 người tử vong ở Đồng Nai, nạn nhân sống sót chưa thể đến tòa

Ngày 5/10, luật sư Đỗ Ngọc Thanh, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại cho biết, ông cùng luật sư Đậu Thị Quyên đến bệnh viện thăm anh Nguyễn Viết Quang trước ngày diễn ra phiên tòa xét xử vụ án.

Hai luật sư trao đổi với nạn nhân duy nhất còn sống trong vụ án. Ảnh: Ngọc Thanh

Theo luật sư Thanh, gia đình đã lựa chọn thời điểm phù hợp để thông báo cho anh Quang về vụ án và phiên tòa sắp diễn ra vào ngày 6/10. Tuy nhiên, anh Quang bị ảnh hưởng về tinh thần và hiện vẫn cần tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Anh Quang là nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ án xảy ra rạng sáng 3/9 tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP Đồng Nai.

“Hiện, tình trạng sức khỏe chưa cho phép anh Quang trực tiếp tham dự phiên tòa. Gia đình đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để anh trai anh đại diện tham gia tố tụng tại phiên tòa ngày 6/10”, luật sư Thanh chia sẻ.

Anh Quang bị thương tích nặng do chống trả hung thủ với tỷ lệ tổn thương cơ thể 76% được ghi nhận tại thời điểm giám định ban đầu.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Anh (21 tuổi) từng có quan hệ tình cảm với một thiếu nữ 17 tuổi. Sau khi hai người chia tay, bị cáo nảy sinh ý định trả thù.

Rạng sáng 3/9, Đức Anh mang dao đến nhà bạn gái cũ, tìm cách đột nhập nhưng không thành. Sau đó, bị cáo sang nhà hàng xóm là gia đình anh Quang, đột nhập từ ban công tầng 2 rồi tấn công những người trong nhà.

Vụ tấn công khiến vợ và hai con anh Quang tử vong, anh bị thương nặng. Sau khi gây án, Đức Anh cố thủ trong nhà và bị lực lượng công an khống chế.

Nguyễn Đức Anh bị đưa ra xét xử về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” vào ngày 6/10. Ảnh: CACC

Theo kế hoạch, 8h ngày 6/10, TAND TP Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Đức Anh về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Phiên tòa do Thẩm phán Võ Thị Thanh Phượng làm chủ tọa. Đại diện VKSND TP Đồng Nai là ông Nguyễn Hoàng Phong.

Tòa triệu tập 4 người tham gia phiên xét xử với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan. Trong đó có Đ.T.P.A. (SN 2009, ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh), là người từng có quan hệ tình cảm với bị cáo Nguyễn Đức Anh. Ông Đ.V.R. (SN 1985, cha ruột của P.A.) được triệu tập với tư cách người làm chứng trong vụ án.