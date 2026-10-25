Ngày mai, TP HCM tổ chức hội nghị quốc tế kết nối khoa học và công nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi kép

Theo Ban tổ chức, hội nghị có chủ đề “Kết nối khoa học và công nghiệp – Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi kép, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh cho các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm hướng đến mục tiêu trung hòa carbon”. Sự kiện diễn ra tại khách sạn Rex, là hoạt động bên lề Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 do UBND TP HCM tổ chức.

Hội nghị sẽ tập trung tìm giải pháp gắn chuyển đổi số với chuyển đổi xanh trong các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm. Ảnh: T.D.

Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED), Đại học Quốc gia TP HCM, là đơn vị chủ trì phía Việt Nam, phối hợp với APRSCP và các đối tác trong nước, quốc tế tổ chức hội nghị. Sự kiện tạo không gian trao đổi giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức tài chính và các đối tác phát triển.

Nội dung trọng tâm là tìm cách chuyển các mục tiêu về sản xuất, tiêu dùng bền vững thành mô hình kinh doanh, dự án công nghệ và cơ chế hợp tác có thể triển khai, đo lường, nhân rộng.

Theo định hướng thảo luận, chuyển đổi số cần gắn với những mục tiêu cụ thể như nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm phát thải, hạn chế ô nhiễm và tăng tính minh bạch của chuỗi giá trị. Kinh tế tuần hoàn được tiếp cận xuyên suốt từ thiết kế sản phẩm, lựa chọn vật liệu, tổ chức sản xuất đến tiêu dùng, thu hồi và tái sử dụng tài nguyên.

Chương trình buổi sáng dự kiến có phiên đối thoại cấp cao về thúc đẩy chuyển đổi kép tại Việt Nam và châu Á – Thái Bình Dương, từ tham vọng chính sách đến triển khai thực tế. Các đại biểu sẽ trao đổi về huy động doanh nghiệp, người tiêu dùng và tổ chức tài chính tham gia kinh tế tuần hoàn; kinh nghiệm thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR); cùng điều kiện để dự án chuyển đổi xanh tiếp cận nguồn vốn.

Buổi chiều gồm 4 phiên chuyên đề về công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo và tài chính xanh; kinh tế tuần hoàn trong ngành nhựa, dệt may; sản xuất thông minh, truy xuất nguồn gốc số và tiêu dùng bền vững; sản xuất bền vững, cộng sinh công nghiệp và kinh tế sinh học tuần hoàn.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hội nghị chú trọng nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật, công cụ số phù hợp, giảm chi phí báo cáo và nâng cao khả năng tiếp cận các cơ chế tài chính phục vụ chuyển đổi.

Hội nghị cũng dự kiến thảo luận, hoàn thiện dự thảo “Thông điệp APRSCP 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh”, hướng tới kết nối khoa học với công nghiệp, phát triển các mô hình thí điểm có giám sát, đánh giá và khả năng nhân rộng. Các đề xuất, cơ hội hợp tác sẽ tiếp tục được rà soát cùng những đối tác quan tâm sau hội nghị.