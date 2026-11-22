Theo Kế hoạch 643/KH-UBND của UBND TP.HCM, hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm diễn ra lúc 8h ngày 23/11 tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch Thành phố, phường An Khánh.

Hội nghị do lãnh đạo UBND TP.HCM chủ trì, với khoảng 500 khách mời. Thành phần đại biểu, khách mời có lãnh đạo Quốc hội; Chính phủ; Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; các bộ: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Ngoại giao; các tỉnh thành lân cận; các nhà đầu tư chiến lược; các hiệp hội doanh nghiệp lớn… Thành phố bố trí 168 điểm cầu trực tuyến tại các xã, phường, đặc khu.

Ngày 23/11, TP.HCM công bố Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chương trình hội nghị gồm phát biểu của lãnh đạo UBND TP.HCM, trình chiếu phim giới thiệu quy hoạch, giới thiệu bản đồ, bản vẽ và sơ đồ tổ chức không gian phát triển thành phố.

Nội dung công bố tập trung vào các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn, mô hình không gian phát triển, các đột phá chiến lược và nhiệm vụ tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể TP.HCM đã được phê duyệt tại Quyết định 7308/QĐ-UBND ngày 31/10/2026.

Đáng chú ý, TP.HCM tổ chức triển lãm quy hoạch trong thời gian một tháng tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch Thành phố để người dân tham quan.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao chủ trì triển lãm, bố trí nhân viên thuyết minh, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng bản đồ số, giải đáp và tiếp nhận phản ánh phục vụ quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch.

Bên cạnh hội nghị, thành phố công khai hồ sơ quy hoạch được phép công bố, gồm thuyết minh, quy định quản lý, bản đồ, bản vẽ, sơ đồ và dữ liệu điện tử liên quan.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì xây dựng, duy trì địa chỉ truy cập thống nhất đến bộ hồ sơ, bản đồ và cơ sở dữ liệu quy hoạch chính thức. Đường dẫn và mã QR công bố chính thức được thông báo sau khi kiểm tra hồ sơ.

Các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm đăng tải thường xuyên thông tin quy hoạch trên cổng, trang thông tin điện tử của địa phương, dẫn liên kết đến nguồn dữ liệu chính thức. Hội nghị được truyền hình trực tiếp, kết nối đến 168 điểm cầu tại các xã, phường, đặc khu.

Cũng trong chương trình, TP.HCM tổ chức công bố và trao giấy chứng nhận thành viên chính thức đợt 2 của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.