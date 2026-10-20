Ngày mai, PNJ họp bất thường

Theo kế hoạch, ngày mai (21/10), CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) sẽ tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 tại TP.HCM. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang triển khai các biện pháp tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, đồng thời cổ phiếu PNJ trải qua giai đoạn biến động mạnh trên thị trường chứng khoán.

Theo tài liệu đại hội được công bố, 2 nội dung đáng chú ý nhất sẽ được đưa ra là phương án chào bán riêng lẻ lượng lớn cổ phiếu để tăng vốn và điều chỉnh mạnh các chỉ tiêu kinh doanh năm 2026, trong đó lợi nhuận dự kiến chuyển từ lãi sang lỗ.

Ngoài ra, cổ đông PNJ cũng sẽ xem xét các vấn đề liên quan đến phân phối lợi nhuận, hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển và thay đổi nhân sự HĐQT.

Kế hoạch phát hành 550 triệu cổ phiếu

Một trong những nội dung quan trọng được HĐQT PNJ dự kiến trình cổ đông là phương án chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Theo phương án dự kiến, giá chào bán không thấp hơn mức bình quân giá đóng cửa cổ phiếu PNJ trong 30 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày HĐQT thông qua giá phát hành. Đồng thời, mức giá này không được thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.

Nếu phát hành thành công toàn bộ 550 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của PNJ sẽ tăng thêm 5.500 tỷ đồng tính theo mệnh giá, trong khi số tiền thu về thực tế có thể cao hơn do tính theo thị giá phát hành.

Đợt phát hành dự kiến thực hiện từ quý IV/2026 đến quý III/2027, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm.

Đáng chú ý, phần lớn nguồn vốn huy động dự kiến được sử dụng để phục vụ kế hoạch kinh doanh liên quan đến việc điều chỉnh chính sách thu đổi hàng hóa đã bán và dự kiến mua lại trong tương lai.

Cụ thể, PNJ dự kiến phân bổ 60% số tiền thu được cho mục đích này. Khoảng 20% được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh và các nhu cầu tài chính khác. Phần 20% còn lại dự kiến bổ sung vốn lưu động hoặc thanh toán các khoản vay ngắn hạn.

Dự kiến lỗ hơn 6.270 tỷ đồng năm nay

Bên cạnh phương án tăng vốn, PNJ cũng sẽ trình cổ đông điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 với những thay đổi đáng kể so với mục tiêu được thông qua tại phiên họp thường niên.

Theo kế hoạch ban đầu, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 48.660 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.408 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước những diễn biến phát sinh trong năm, PNJ từng đề xuất hạ mục tiêu doanh thu xuống còn 39.057 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm còn 800 tỷ đồng, chưa bao gồm khoản dự phòng tổn thất.

Tại tài liệu cập nhật cho phiên họp bất thường, PNJ tiếp tục đưa ra phương án thận trọng hơn khi dự kiến trích lập khoản dự phòng tổn thất lên đến 7.071 tỷ đồng, liên quan đến chính sách thu đổi đối với lượng hàng hóa đã bán và dự kiến được khách hàng bán lại trong tương lai.

Khoản dự phòng quy mô lớn này khiến các chỉ tiêu lợi nhuận dự kiến đảo chiều mạnh. Cụ thể, doanh thu hợp nhất năm 2026 được đặt ở mức 39.057 tỷ đồng, tăng 10% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Tuy nhiên, lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ dự kiến âm 2.340 tỷ đồng, trong khi năm trước doanh nghiệp ghi nhận lãi gộp gần 7.684 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế cũng chuyển từ mức lãi 3.548 tỷ năm 2025 sang lỗ dự kiến 6.059 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế theo đó được điều chỉnh xuống âm 6.270 tỷ đồng.

Cùng với việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, doanh nghiệp cũng đề xuất đưa tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt năm 2026 về 0%, thay vì mức 10% của năm 2025.

Một nội dung khác dự kiến được trình cổ đông là phương án hoàn nhập tối đa 4.602,8 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Việc hoàn nhập dự kiến thực hiện từ quý IV/2026 đến hết năm 2027, tùy tình hình thực tế và quyết định của HĐQT.

Theo PNJ, đây là nghiệp vụ điều chỉnh giữa các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu, không làm thay đổi tổng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm thực hiện.

Ngoài các nội dung tài chính, phiên họp cũng dự kiến xem xét việc từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Đào Trung Kiên. Theo công bố của doanh nghiệp, ông Kiên xin rời HĐQT để tập trung vào công tác chuyên môn trong vai trò Giám đốc cao cấp phụ trách Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động.