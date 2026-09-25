Ngày mai khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X

Theo kế hoạch, lễ khai mạc dự kiến huy động tổng lực lượng lên tới 26.170 người, quy tụ 34 khối diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng từ khối vũ trang, ban ngành và địa phương trong tỉnh. Ngay sau phần nghi lễ, chương trình đồng diễn nghệ thuật với chủ đề "Khát vọng Thái Nguyên – Tỏa sáng thể thao" gồm 3 chương sẽ được trình diễn công phu bởi 1.660 người. Đêm khai mạc sẽ khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ.

Đại hội có 19 môn thi đấu. Trong đó, 14 môn được bố trí thi đấu trước lễ khai mạc, từ tháng 4 đến tháng 9, gồm bóng đá 7 người, bóng chuyền, bơi, cầu lông, cờ vua, pickleball và các môn võ. Năm môn còn lại là điền kinh, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ và bóng chuyền hơi, dự kiến thi đấu trong tháng 9 và tháng 10.

Ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội chỉ đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh phối hợp tổ chức đảm bảo sự kiện diễn ra thành công, chất lượng.

Vận động viên tham dự đến từ các xã, phường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng một số lực lượng thuộc Quân khu 1, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Đại học Thái Nguyên. Thông qua đại hội, tỉnh đặt mục tiêu phát hiện, tuyển chọn vận động viên có thành tích tốt để chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc.

Kinh phí tổ chức theo kế hoạch dự kiến 10 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực, phụ trách tham mưu và tổ chức các hoạt động. Công an tỉnh được giao xây dựng phương án bảo đảm an ninh, giao thông, phòng cháy chữa cháy; ngành y tế chuẩn bị lực lượng và phương tiện cấp cứu trong thời gian tập luyện, tổ chức lễ và thi đấu.

Lễ bế mạc dự kiến diễn ra ngày 10/10 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên.