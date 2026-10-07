Ngày mai, hơn 800 đại biểu quốc tế sẽ bàn về hợp tác giáo dục số tại Hà Nội

Bà Jennifer Wicks, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, trò chuyện với sinh viên. (Ảnh: MOET)

Giáo dục trước yêu cầu mới của kỷ nguyên số

Trong hai ngày 8-9/10/2026, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số cùng Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục. Sự kiện nhằm triển khai các chủ trương lớn của Đảng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết số 57-NQ/TW; đột phá phát triển giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 71-NQ/TW và hội nhập quốc tế trong tình hình mới theo Nghị quyết số 59-NQ/TW.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 800 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có đại diện nhiều trường đại học, tổ chức giáo dục và doanh nghiệp công nghệ lớn trên thế giới như Qualcomm, Boeing, Google, Meta, Amazon, ETS, MaxHub, Microsoft, Intel, Cambridge và Oxford.

Các phiên thảo luận tập trung vào hợp tác quốc tế và chuyển đổi số trong giáo dục phổ thông; quốc tế hóa và chuyển đổi số trong giáo dục đại học; xây dựng hệ sinh thái số trong giáo dục nghề nghiệp và sáng kiến Liên minh toàn cầu về trẻ em.

Một loạt vấn đề có tính thực tiễn cao cũng được đặt ra, từ cơ chế, chính sách thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế trong giáo dục, liên kết đào tạo, công nhận văn bằng đến phát triển đại học số, quản trị thông minh, đào tạo trực tuyến và học liệu mở.

Đáng chú ý, AI, dữ liệu lớn và các công nghệ mới sẽ là một trong những nội dung được trao đổi nhằm cá nhân hóa quá trình học tập, nâng cao hiệu quả giảng dạy, phát triển năng lực số, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trong bối cảnh công nghệ ngày càng tham gia sâu vào hoạt động dạy và học.

Mục tiêu không chỉ dừng ở việc chia sẻ kinh nghiệm hay giới thiệu công nghệ, mà hướng tới tìm kiếm các giải pháp xây dựng hệ thống giáo dục linh hoạt, có khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh của khoa học, công nghệ và thị trường lao động, đồng thời mở rộng cơ hội học tập suốt đời.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các hoạt động ký kết và trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp cũng được tổ chức, qua đó kết nối nhu cầu đào tạo, nghiên cứu với nguồn lực, kinh nghiệm và giải pháp công nghệ trong nước và quốc tế.

Công nghệ phải giải quyết bài toán thực tế

Song hành với Hội nghị, Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục diễn ra trong hai ngày 8-9/10 với hơn 70 gian hàng. Đây là không gian để các doanh nghiệp công nghệ, trường đại học, tổ chức giáo dục và đơn vị phát triển giải pháp giới thiệu những công nghệ đang được ứng dụng trong giáo dục.

Các sản phẩm, giải pháp được giới thiệu trên nhiều lĩnh vực như AI, nền tảng học tập số, cá nhân hóa giáo dục, ngoại ngữ, STEM, dữ liệu giáo dục, mô phỏng và các công cụ hỗ trợ giáo viên, nhà trường, người học.

Triển lãm có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn như Qualcomm, Amazon Web Services (AWS), Google, Meta, ELSA Corp, Khan Academy, MaxHub; cùng các trường đại học như Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), Đại học Illinois Urbana-Champaign, Đại học Massachusetts Amherst và Đại học London.

Không gian triển lãm được thiết kế theo hướng tăng tương tác, để khách tham dự trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và trao đổi với các đơn vị. Qua đó, cơ sở giáo dục có thể tìm kiếm giải pháp phù hợp, doanh nghiệp gặp gỡ đối tác, còn các tổ chức quốc tế mở rộng mạng lưới hợp tác tại Việt Nam.

Các workshop doanh nghiệp diễn ra song song tập trung vào những chủ đề đang được quan tâm như AI, Big Data, cá nhân hóa học tập, số hóa quản lý học đường, lớp học tương lai, khảo thí số và chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế. Bên cạnh đó là các nội dung về đổi mới giáo dục, phát triển nhân lực, kết nối đào tạo - việc làm, kỹ năng, đổi mới sáng tạo và học tập số.

Điểm đáng chú ý của chuỗi hoạt động là công nghệ được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với nhu cầu của nhà trường, người học và thị trường lao động. Thông qua kết nối, các cơ sở giáo dục có cơ hội tiếp cận mô hình, phương pháp và công nghệ mới, đồng thời tìm kiếm đối tác cho các chương trình đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Giáo dục phải giúp con người làm chủ AI

Trong thông điệp về Hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, chuyển đổi số và AI đang mở ra những cơ hội lớn cho giáo dục nhưng cũng đặt ra những thách thức mới về chất lượng thông tin, đạo đức, bản quyền, an toàn dữ liệu và khoảng cách số.

Theo Bộ trưởng, vấn đề quan trọng là giáo dục phải trả lời được câu hỏi làm thế nào để chuẩn bị cho con người làm chủ và làm việc hiệu quả cùng AI, thay vì phụ thuộc vào AI.

Việt Nam cần xây dựng hạ tầng và hệ sinh thái dữ liệu giáo dục thống nhất, an toàn, liên thông; phát triển những giải pháp công nghệ và AI thực sự giải quyết các bài toán của giáo dục, đồng thời nâng cao năng lực con người để làm chủ và dẫn dắt công nghệ.

Tinh thần hợp tác cũng được đặt theo hướng chủ động hơn. Việt Nam mong muốn tiếp cận tri thức, công nghệ và những mô hình tốt nhất của thế giới, nhưng không chỉ dừng ở việc tiếp nhận các giải pháp có sẵn mà hướng tới cùng nghiên cứu, cùng phát triển, cùng thử nghiệm và cùng tạo ra những giải pháp phù hợp với Việt Nam, có khả năng đóng góp trở lại cho cộng đồng quốc tế.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn mong muốn các trường đại học, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công nghệ và các nhà khoa học cùng tham gia giải quyết những bài toán cụ thể của giáo dục. Đây cũng là cách để những tiến bộ công nghệ được chuyển hóa thành những thay đổi thực chất trong hoạt động giáo dục.

Từ phía các đối tác quốc tế, Đại sứ Julien Guerrier, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, kỳ vọng phát huy thế mạnh của châu Âu về giáo dục đại học, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo để thúc đẩy các hợp tác cụ thể với Việt Nam, nhất là trong nghiên cứu chung, AI và kỹ năng số.

Đại sứ Julien Guerrier, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam. (Ảnh: MOET)

Bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam, cho rằng chuyển đổi số cần hướng tới cải thiện kết quả học tập, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, bảo đảm an toàn và quyền của trẻ em, đồng thời chú trọng công bằng và tính bao trùm.

Bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam. (Ảnh: MOET)

Trong khi đó, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks cho biết các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức giáo dục Hoa Kỳ mong muốn tăng cường kết nối với các đối tác Việt Nam, chia sẻ chuyên môn và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới, với sự phối hợp giữa Chính phủ, cơ sở giáo dục và khu vực tư nhân.

Từ góc độ doanh nghiệp, Tiến sĩ Nguyễn Sung, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nghiên cứu, Phát triển và Ứng dụng Công nghệ, Tập đoàn Nguyễn Hoàng, kỳ vọng doanh nghiệp sẽ tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, chủ động dự báo nhu cầu nhân lực, phối hợp với các trường đại học và đưa chuyên gia doanh nghiệp tham gia đào tạo.

Bà Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ GD&ĐT, cho rằng những trao đổi về chính sách, kinh nghiệm thực tiễn và các mô hình giáo dục tại chuỗi sự kiện sẽ góp phần mở rộng quan hệ hợp tác giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam với các trường đại học, tổ chức giáo dục và đối tác quốc tế. Từ đó, các bên có thể tiếp tục hợp tác trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực số và đổi mới giáo dục.

Về lâu dài, mục tiêu được đặt ra là các sáng kiến hợp tác phải gắn với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực cho nhà giáo, cán bộ quản lý và người học, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Từ một diễn đàn kết nối, Hội nghị và Triển lãm hướng tới hình thành những hợp tác cụ thể, trong đó Việt Nam không chỉ tiếp nhận tri thức, công nghệ và kinh nghiệm từ bên ngoài mà từng bước cùng các đối tác nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm những giải pháp giáo dục phù hợp với thực tiễn Việt Nam, đồng thời có khả năng đóng góp trở lại cho cộng đồng quốc tế.