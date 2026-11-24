Ngày 25/11, Hà Nội rét cả ngày

Gió mùa Đông Bắc đã bắt đầu ảnh hưởng đến Hà Nội. Khác với nhiều ngày thông thường, hôm nay, 24/11, ở Hà Nội nhiệt độ có xu hướng giảm dần về trưa và chiều thay vì tăng lên.

Khoảng đầu giờ chiều nay, nhiệt độ ở Hà Nội dự báo sẽ xuống dưới 20oC, trời chuyển rét.

Hôm nay do gió mùa mới về nên cảm nhận về sự thay đổi nhiệt độ là khá rõ ràng, nhưng ở Hà Nội, ngày mai, 25/11, mới là ngày rét nhất trong đợt này, khi không khí lạnh dồn về nhiều hơn.

Dự báo ngày mai, Hà Nội sẽ rét cả ngày, tức là nhiệt độ trong cả ngày không vượt 20oC; nhiệt độ buổi sáng sớm có thể ở mức 16 - 17oC, với những người không giỏi chịu lạnh thì khi ra ngoài sẽ thấy rất rét. Nhưng được cái là trời khô ráo, khả năng lớn là không mưa.

Dự báo nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc sáng mai, 25/11. Ảnh: Ventusky, ICON.

Rét cả ngày chỉ duy trì một ngày, sau đó nhiệt độ tăng nhanh

Với những người yêu thích cái lạnh của mùa Đông thì có lẽ cái rét của ngày mai vẫn chẳng thấm vào đâu, vì trạng thái rét cả ngày ở Hà Nội dự báo chỉ duy trì trong… đúng một ngày. Đúng vậy, chỉ được mỗi ngày 25/11.

Sau đó, nhiệt độ ở Hà Nội tăng khá nhanh và đều đặn. Ngày 26/11, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội có thể tăng lên mức 22oC, rồi tăng khoảng 2oC vào ngày 27/11, và tăng 2oC nữa vào ngày 28/11.

Như vậy, chỉ sau 3 ngày, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội có thể tăng khoảng 7 - 8oC, khiến cuối tuần lại trở nên khá ấm áp, chỉ còn rét vào đêm và sáng sớm. Thực sự là ngày càng thấy câu "thay đổi nhanh như thời tiết" là rất đúng.

Dự báo nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều 26/11: Có thể thấy ở Hà Nội ban ngày chỉ còn hơi lạnh chứ không rét nữa. Ảnh: Ventusky, ICON.

Người dân lưu ý gì?

Trong sáng 25/11, người đi học, đi làm sớm nên mặc ấm, chú ý giữ ấm vùng đầu, cổ và đường hô hấp.

Những ngày sau đó, do chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, nên việc mặc nhiều lớp áo sẽ là phù hợp và thuận tiện để điều chỉnh theo thời tiết.

Còn hôm nay, chúc bạn đọc có một Ngày Văn hóa Việt Nam với thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ.