Ngày mai, Hà Nội có thể có mưa dông

Hà Nội dự kiến có mưa dông từ ngày 12-11-22026. Ảnh minh hoạ.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng rãnh gió Tây trên cao, tại phía khu vực Bắc Bộ, từ đêm nay (11-11) sẽ có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 12-11, mưa dông dự kiến mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ.

Mưa dông được nhận định sẽ duy trì từ đêm nay đến ngày 13-11. Tuy nhiên, từ ngày 13-11, mưa dông sẽ chủ yếu chỉ còn xuất hiện ở khu vực phía Đông của khu vực Bắc Bộ.

Liên quan đến diễn biến không khí lạnh, tại khu vực Bắc Bộ (bao gồm cả thành phố Hà Nội), thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái rét trong ngày 12-11. Từ ngày 13-11, thời tiết được nhận định sẽ ấm dần.

Cũng theo cơ quan khí tượng thủy văn, tối 11-11 đến sáng 12-11, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ đồng hồ.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định: Từ chiều 12-11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ sẽ giảm dần. Tuy nhiên, các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ trên các sông, nguy cơ sạt lở đất để chủ động phòng, chống.