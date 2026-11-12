Ngày mai, diễn ra Hội nghị giao ban, tiếp xúc cử tri chuyên đề lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Diễn tại trụ sở đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội, hội nghị được kết nối trực tuyến tới 126 điểm cầu xã, phường.

Hội nghị được tổ chức, tập trung vào hai nội dung chính, gồm: Giao ban chuyên đề và tiếp xúc cử tri chuyên đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhằm đánh giá tình hình triển khai các nhiệm vụ trong lĩnh vực này; đồng thời lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và kịp thời tháo gỡ khó khăn từ cơ sở.

Cử tri được lựa chọn tham dự theo chuyên đề, bảo đảm có đại diện các nhóm đối tượng chịu tác động trực tiếp từ việc triển khai các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đối với nội dung giao ban, Thường trực HĐND thành phố sẽ nắm bắt tình hình, kết quả triển khai các hoạt động của HĐND cấp xã trong lĩnh vực này - trọng tâm là việc quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố; kết quả thực hiện phân cấp, phân quyền, ủy quyền cho cấp xã và những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Trong đó, hội nghị sẽ tập trung đánh giá những nhiệm vụ đã phân cấp cho cấp xã nhưng chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện thực hiện, nhất là về nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm, dữ liệu, tài khoản truy cập và hướng dẫn nghiệp vụ. Qua đó, làm rõ trách nhiệm của UBND thành phố, các sở, ngành trong việc hướng dẫn, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.

Một nội dung quan trọng khác là tình hình triển khai Đề án “Chuyển đổi số toàn diện đối với hoạt động của đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND hai cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045” tại HĐND các xã, phường. Các đại biểu sẽ trao đổi về tiến độ triển khai bước đầu, mức độ sẵn sàng về hạ tầng, nhân lực, dữ liệu, ứng dụng; đồng thời chỉ ra những khó khăn, bất cập và nhu cầu hỗ trợ của địa phương.

Đối với nội dung tiếp xúc cử tri, hội nghị tập trung lắng nghe, trao đổi các ý kiến, kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách, tổ chức thực hiện, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, điều kiện bảo đảm và công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những vấn đề phát sinh trong thực tiễn sẽ được trao đổi, làm rõ trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong hướng dẫn, giải quyết.

Thông qua hội nghị, Thường trực HĐND thành phố có thêm cơ sở đánh giá việc triển khai các nhiệm vụ tại địa phương, phục vụ hoạt động giám sát, khảo sát và kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách theo quy định.