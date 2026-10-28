Ngày mai, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa hầu tòa cùng nhóm 'cát tặc'

Trong vụ án, bị cáo Lê Đức Giang cùng 3 thuộc cấp bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Các bị cáo này gồm Phạm Văn Hoành - cựu Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Thế Hùng - cựu Trưởng phòng Tài nguyên Khoáng sản và Nguyễn Văn Tâm - cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

Bị cáo Lê Đức Giang - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Nhóm 7 bị cáo còn lại bị truy tố về một trong các tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc “Trốn thuế”.

Nhóm bị cáo này có Nguyễn Xuân Tùng - Giám đốc Công ty Khoáng sản Thiên An Phát (Công ty Thiên An Phát); Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga, Nguyễn Thị Cúc, cùng là Thành viên góp vốn Công ty Thiên An Phát; Nguyễn Công Bắc (SN 1972); Trần Văn Linh (SN 1999) và Nguyễn Thị Tâm - Giám đốc Công ty Xây dựng Thương mại Thanh Tâm (Công ty Thanh Tâm).

Theo cáo trạng truy tố, Công ty Thanh Tâm vốn được UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép thuê đất, khai thác mỏ số 2 (xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa cũ).

Năm 2022, bị cáo Nguyễn Thị Tâm thỏa thuận với nhóm bị cáo tại Công ty Thiên An Phát về việc bán quyền khai thác tại mỏ số 2, giá trị 62 tỷ đồng nhưng trên hợp đồng, các bên chỉ ký ở mức 2 tỷ. Do vậy, bị cáo Tâm đã trốn thuế, gây thiệt hại hơn 16 tỷ đồng.

Sau khi ký hợp đồng với Công ty Thanh Tâm, bị cáo Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty Thiên An Phát) đến gặp Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang, đề nghị vị này giúp đỡ trong quá trình làm thủ tục chuyển nhượng.

Bị cáo Giang đồng ý rồi chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) cùng các đơn vị liên quan giải quyết hồ sơ cho Công ty Thiên An Phát sai quy định.

Một số bị cáo trong vụ án.

Ngày 10-12-2020, Lê Đức Giang ký giấy phép cho Công ty Thiên An Phát được khai thác hơn 46.000m3, vi phạm Nghị định 158/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản.

Kết luận định giá thể hiện, hơn 46.000m3 cát ở thể tự nhiên có giá trị gần 5,2 tỷ đồng, đây là thiệt hại do bị cáo Lê Đức Giang cùng thuộc cấp gây ra.

Cũng theo cáo trạng, sau khi được cấp phép, Giám đốc Nguyễn Xuân Tùng đã nhiều lần tặng quà lễ, tết cho các cán bộ. Trong đó, Phó chủ tịch Lê Đức Giang nhận 180 triệu đồng; Phạm Văn Hoành 60 triệu đồng; Nguyễn Thế Hùng 35 triệu và Nguyễn Văn Tâm 20 triệu.

Ở hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, cáo trạng nêu từ năm 2023 – 2025, Công ty Thiên An Phát đã khai thác hơn 582.000m3 cát nhưng tổng trữ lượng được cấp phép khai thác chỉ ở mức 159.000m3 nên. Như vậy, doanh nghiệp này khai thác trái phép hơn 434.000m3 có giá trị hơn 75,8 tỷ đồng.

Nhóm bị cáo tại Công ty Thiên An Phát còn để ngoài sổ sách kế toán, che giấu hơn 133.000m3 cát cũng như doanh thu có được từ số hàng này. Nhóm này đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 8 tỷ đồng.

Phiên tòa xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và nhóm “cát tặc” được điều hành thẩm phán Lê Quang Chiều và dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.