Ngày mai (4/11), xét xử 36 bị cáo trong vụ án livestream 'cắt đá tìm ngọc'

Các bị can bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức livestream “cắt đá tìm ngọc".

Ngày 4/11, TAND TP Quảng Ninh sẽ đưa ra xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức livestream “cắt đá tìm ngọc” trên mạng xã hội Facebook. Trong vụ án này, 36 bị cáo bị VKSND tỉnh Quảng Ninh truy tố theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 8/2024, một nhóm người Trung Quốc tuyển dụng người Việt Nam tại khu vực biên giới Móng Cái, sử dụng giấy thông hành xuất cảnh sang TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, để tham gia hoạt động lừa đảo. Nhóm này thuê nhiều địa điểm, bố trí nơi ăn nghỉ và tổ chức các phòng livestream trên Facebook.

Các phiên phát trực tiếp được thực hiện thông qua hàng loạt fanpage như “Phỉ thúy thiên bảo”, “Đá đến đổi vận”, “Đá ngọc thô”, “Đá may mắn”… Nội dung chủ yếu là giới thiệu việc mua đá hoặc góp tiền mua “suất đá”, sau đó cắt đá tìm ngọc để nhận khoản tiền được quảng cáo lên tới hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan công tố xác định, hoạt động tại các phòng livestream được phân công thành nhiều công việc: người dẫn livestream giới thiệu cách chơi; người dùng tài khoản Facebook ảo để bình luận; người chăm sóc khách hàng hướng dẫn chuyển tiền; người Trung Quốc trực tiếp cắt đá và ra tín hiệu về kết quả.

Khi phát trực tiếp, góc quay được bố trí chỉ để người xem nhìn thấy cánh tay người dẫn cùng những viên đá. Các tài khoản ảo liên tục bình luận xác nhận đã đặt tiền, đã trúng thưởng hoặc đã nhận tiền, tạo không khí sôi động nhằm lôi kéo người xem tham gia.

Theo kịch bản, người chơi phải chuyển tiền đặt cọc mua một hoặc nhiều viên đá, hoặc mua từng phần của một viên đá. Số tiền tham gia từ vài chục nghìn đến vài chục triệu đồng.

Với những khoản tiền nhỏ, nhóm này có thể hoàn trả tiền đặt cọc để tạo lòng tin, hoặc hứa sẽ thanh toán sau khi người chơi tiếp tục tham gia các vòng tiếp theo. Khi người chơi chuyển khoản lớn, nhóm thông báo đá không có ngọc để chiếm đoạt tiền, hoặc dựng tình huống “cắt trúng ngọc quý” nhằm tiếp tục yêu cầu chuyển tiền.

Để người chơi tin rằng tiền thưởng đã được thanh toán, các đối tượng sử dụng ứng dụng tạo giao dịch chuyển tiền giả, đưa hình ảnh lên livestream. Sau đó, bộ phận chăm sóc khách hàng liên hệ, yêu cầu người được thông báo trúng thưởng đóng “thuế”, “phí thưởng”, “phí đổi tiền” từ 1% đến 10% giá trị giải thưởng.

Nhóm lừa đảo dùng sơn xịt lên đá làm công cụ lừa đảo.

Khi bị hại đã chuyển tiền, nhóm tiếp tục đưa ra các lý do như sai cú pháp, thiếu nội dung chuyển khoản, cần xác minh khoản tiền lớn hoặc làm hóa đơn chứng minh nguồn gốc để yêu cầu nộp thêm. Đến khi người chơi không tiếp tục chuyển tiền hoặc phát hiện bị lừa, các đối tượng chặn liên lạc.

Cáo trạng nêu, các bị cáo biết rõ những viên đá không có ngọc và người chơi không thể trúng thưởng như quảng cáo, nhưng vẫn tham gia để hưởng tiền công, lợi nhuận.

Kết luận giám định đối với ba viên đá do Vũ Văn Hải giao nộp xác định, một viên là đá hoa trắng được nhuộm xanh mặt ngoài rồi phủ sơn đen; hai viên còn lại là đá hoa trắng, một đầu ghép với đá Quarzit đã xử lý màu, được nhuộm xanh và phủ sơn đen.

Theo cáo trạng, Trần Thị Chi (SN 1989, trú tại phường Móng Cái 2), Vũ Văn Hải (SN 1995, trú tại phường Móng Cái 3) và Dương Văn Cảnh (SN 1982, trú tại phường Móng Cái 1, cùng TP Quảng Ninh) ban đầu tham gia làm thuê.

Đến khoảng giữa tháng 11/2024, 3 bị cáo này được các đối tượng người Trung Quốc có tên gọi Yu Dong và Xiao Hoáng rủ góp vốn để cùng hoạt động lừa đảo.

Trong thời gian tham gia, Chi bị cáo buộc cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 206,4 tỉ đồng, hưởng lợi 167 triệu đồng; Hải cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 171,9 tỉ đồng, hưởng lợi 110 triệu đồng; Cảnh cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 73,2 tỉ đồng, hưởng lợi 63 triệu đồng.

Các bị cáo khác tham gia theo sự phân công, được luân chuyển giữa các bàn và phòng livestream. Hầu hết thỏa thuận hưởng lương cố định từ 4.000 đến 7.000 nhân dân tệ/tháng; ngoài ra còn được hưởng hoa hồng từ 1% đến 3% trên số tiền chiếm đoạt, tùy thời gian làm việc.

Cơ quan công tố cáo buộc nhóm này chiếm đoạt tổng cộng hơn 263,9 tỉ đồng của 32.000 bị hại, thông qua 114.253 giao dịch chuyển vào 25 tài khoản ngân hàng. Sau khi nhận tiền, nhóm tiếp tục luân chuyển qua nhiều tài khoản khác.

Đối với nhóm người Trung Quốc đứng đầu, những người quản lý, trực tiếp tham gia và các cá nhân liên quan chưa được làm rõ hoặc chưa đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội, Cơ quan điều tra đã tách vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý sau.