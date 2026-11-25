Hội thảo khoa học tập trung thảo luận mô hình phát triển Cao Bằng nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Hội thảo dự kiến có sự tham dự của hơn 300 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan Trung ương, tỉnh Cao Bằng, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, đại diện các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Ban Tổ chức đã tiếp nhận 90 bài tham luận, trong đó lựa chọn 50 bài đưa vào kỷ yếu hội thảo, tập trung vào những vấn đề trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội thảo, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn trong định hình mô hình phát triển tỉnh Cao Bằng; nhận diện các động lực, nguồn lực, không gian phát triển và những điểm nghẽn cần ưu tiên tháo gỡ. Trong đó, chú trọng các nội dung về phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại biên mậu, phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững, phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa, bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Sách và ảnh giới thiệu vẻ đẹp miền non nước Cao Bằng được trưng bày bên lề hội thảo.

Hội thảo là hoạt động khởi động triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Tỉnh ủy Cao Bằng. Thông qua các tham luận và trao đổi chuyên môn, hội thảo hướng tới cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ nghiên cứu, tư vấn, hoạch định chính sách; đề xuất các định hướng, cơ chế và giải pháp khả thi, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Qua đó, từng bước định hình mô hình phát triển phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, bảo tồn bản sắc văn hóa và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.