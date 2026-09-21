Ngày mai (22/9), khai mạc Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ IV

Đứng chân trên lâm phận rộng lớn với diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao quản lý lên tới hơn 395.000 ha, Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) TP Đà Nẵng đang ngày đêm gánh vác sứ mệnh giữ gìn “lá phổi xanh”, qua đó giúp điều tiết nguồn nước và ứng phó với biến đổi khí hậu. Giữa cao điểm mùa mưa lũ với muôn vàn thách thức khắc nghiệt, lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) nơi đây vẫn kiên cường bám trụ, vượt qua mọi trở ngại để giữ vững từng tấc xanh đại ngàn.