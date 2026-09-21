Ngày mai (22/9), khai mạc Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ IV
Sáng nay (21/9), đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13), VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo, cán bộ thuộc VKSND tỉnh Lạng Sơn đã đón Đoàn đại biểu VKSND tối cao Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Hữu nghị, tỉnh Lạng Sơn. Sáng ngày 22/9/2026, Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam và Trung Quốc lần thứ IV sẽ chính thức được khai mạc tại tỉnh Lạng Sơn, nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/video/tin-tuc/ngay-mai-22-9-khai-mac-hoi-nghi-vksnd-cac-tinh-co-chung-duong-bien-gioi-viet-nam-trung-quoc-lan-thu-iv-27951.html