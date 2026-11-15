Ngày mai (16/11) diễn ra Tọa đàm CEPA mở rộng thị phần hàng Việt tại UAE

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE (CEPA) đang mở ra cơ hội để hàng hóa Việt Nam gia tăng hiện diện tại thị trường UAE. Tuy nhiên, để những ưu đãi thuế quan thực sự chuyển hóa thành đơn hàng và thị phần, doanh nghiệp cần vượt qua những thách thức về tiêu chuẩn chất lượng, logistics, khả năng tiếp cận hệ thống phân phối và sức ép cạnh tranh.

Các diễn giả tham gia Tọa đàm “CEPA: Mở rộng thị phần hàng Việt tại UAE” do Báo Công Thương tổ chức ngày 16/11/2026.

Nhằm làm rõ những cơ hội, thách thức và giải pháp khai thác hiệu quả Hiệp định, vào 11h00 ngày 16/11/2026, Báo Công Thương sẽ tổ chức Tọa đàm với chủ đề “CEPA: Mở rộng thị phần hàng Việt tại UAE”.

Được ký kết ngày 28/10/2024 và chính thức có hiệu lực từ ngày 3/2/2026, CEPA đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và UAE.

Theo cam kết, UAE mở cửa 94,9% số dòng thuế đối với hàng hóa Việt Nam, trong đó 74,2% số dòng thuế được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Đây là cơ hội để nhiều nhóm hàng xuất khẩu có thế mạnh như nông sản, thực phẩm, thủy sản, dệt may, da giày và đồ gỗ nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị phần tại UAE.

Tuy nhiên, lợi thế thuế quan chỉ phát huy hiệu quả khi doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu của thị trường, từ tiêu chuẩn chất lượng, chứng nhận Halal, bao bì, nhãn mác đến năng lực cung ứng và tổ chức logistics.

Trên tinh thần đó, tọa đàm sẽ tập trung thảo luận ba nhóm vấn đề trọng tâm: Cơ hội cho hàng Việt tại UAE; những yêu cầu thực tế từ thị trường; giải pháp chuyển hóa ưu đãi CEPA thành đơn hàng và thị phần.

Đặc biệt, chương trình sẽ làm rõ những điều kiện để hàng Việt tiếp cận hệ thống phân phối tại UAE, các vướng mắc về quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn nhập khẩu, logistics, đồng thời đề xuất giải pháp kết nối nhà mua hàng, mở rộng kênh tiêu thụ và khai thác hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại.

Tham gia tọa đàm có các diễn giả:

- Ông Ngô Chung Khanh - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Bộ Công Thương.

- Ông Trương Xuân Trung - Phụ trách Thương vụ Việt Nam tại UAE.

- Bà Hoàng Thị Liên - Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam.

- Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam.

Thông qua tọa đàm, Báo Công Thương kỳ vọng góp phần cung cấp thông tin thị trường, kết nối các chủ thể và đề xuất giải pháp giúp doanh nghiệp tận dụng hiệu quả CEPA, từng bước mở rộng thị phần, xây dựng chỗ đứng bền vững cho hàng Việt tại UAE.

Tọa đàm sẽ được phát trực tiếp lúc 11h00, thứ Hai, ngày 16/11/2026 trên Fanpage và kênh YouTube Báo Công Thương.