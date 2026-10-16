Ngày Lương thực Thế giới: 'Đổi mới ngay hôm nay, nuôi dưỡng tương lai'

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), những lựa chọn chúng ta đưa ra mỗi ngày định hình thế giới mà chúng ta đang sống.

Bằng cách lựa chọn chế độ ăn uống bổ dưỡng, đa dạng và giảm thiểu lãng phí thực phẩm, chúng ta có thể góp phần định hình một hệ thống nông nghiệp thực phẩm bền vững hơn.

Đồng thời, chúng ta có thể hỗ trợ bảo vệ đất đai, nguồn nước và đa dạng sinh học, và luôn cập nhật thông tin. Nhận thức sâu sắc hơn về cách thức sản xuất và phân phối thực phẩm sẽ củng cố những lựa chọn này ở cấp độ cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng và quốc gia./.