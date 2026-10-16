Ngày Lương thực Thế giới 16/10: Đổi mới công nghệ để hướng tới tương lai đủ đầy

Một gia đình (thuộc châu Phi cận Sahara) đang cùng nhau thu hoạch ngô. Ảnh: WorldVision

Hàng trăm triệu người vẫn đối mặt với nạn đói

Ngày 16/10 hằng năm được chọn là Ngày Lương thực Thế giới, kỷ niệm ngày thành lập Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) vào ngày 16/10/1945.

Năm 2026, ngày Lương thực Thế giới mang chủ đề "Đổi mới ngay hôm nay, nuôi dưỡng tương lai” (Innovate today. Nourish tomorrow).

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), khoảng 645 triệu người trên thế giới đang phải đối mặt với nạn đói, trong khi 2,69 tỷ người không đủ khả năng chi trả cho một chế độ ăn lành mạnh. Những con số này cho thấy thách thức về an ninh lương thực không chỉ nằm ở khả năng sản xuất, mà còn ở việc bảo đảm người dân có thể tiếp cận nguồn thực phẩm đủ dinh dưỡng.

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), xung đột, bất ổn kinh tế và các cú sốc khí hậu tiếp tục ảnh hưởng đến an ninh lương thực toàn cầu. Trong khi đó, khoa học và công nghệ có thể góp phần nâng cao năng suất, giảm thất thoát sau thu hoạch, cải thiện chất lượng nông sản và tăng khả năng thích ứng của ngành nông nghiệp trước những biến động.

Đổi mới sáng tạo vì thế không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ hiện đại, mà còn bao gồm cải tiến giống cây trồng, phát triển công nghệ sinh học, sử dụng dữ liệu số trong sản xuất và tư vấn nông nghiệp. Việc kết hợp các giải pháp này với kinh nghiệm của người sản xuất và tri thức bản địa có thể giúp nâng cao hiệu quả canh tác, phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc cũng khuyến nghị người dân lựa chọn chế độ ăn đa dạng, bổ dưỡng, giảm lãng phí thực phẩm và góp phần bảo vệ đất, nước cùng đa dạng sinh học. Đây là những yếu tố liên quan trực tiếp đến tính bền vững của hệ thống lương thực, thực phẩm trong dài hạn.

Ngày 15/10/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tổ chức Hội nghị Ngày Lương thực thế giới năm 2026. Ảnh: Khuyến nông Việt Nam

Việt Nam thúc đẩy đổi mới trong sản xuất lúa gạo

Tại Việt Nam, ngày 15/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc tổ chức Hội nghị Ngày Lương thực Thế giới năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị đồng thời tập trung tăng cường hợp tác triển khai Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”.

Theo Trung tâm Khuyến nông quốc gia, hội nghị thu hút gần 200 đại biểu tham dự là đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân. Các nội dung thảo luận hướng tới thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong sản xuất, tăng cường hợp tác và phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững.

Hội thảo cũng tập trung thảo luận về Đề án phát triển một triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 hướng tới đổi mới phương thức canh tác, nâng cao chất lượng lúa gạo, sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm phát thải trong sản xuất nông nghiệp.

Để đạt được mục tiêu này, các giải pháp khoa học và công nghệ cần phù hợp với điều kiện sản xuất, khả năng tiếp cận kỹ thuật và nguồn lực của nông dân. Đồng thời, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất là yếu tố quan trọng để đưa tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả canh tác và bảo đảm đầu ra cho nông sản.

Thông điệp mà Ngày Lương thực Thế giới 2026 hướng tới là thúc đẩy đổi mới sáng tạo để xây dựng hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững. Với Việt Nam, việc ứng dụng khoa học và công nghệ cần hướng đến những kết quả thiết thực: nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập cho nông dân, sử dụng tài nguyên hợp lý và tăng khả năng thích ứng của ngành nông nghiệp trước biến động khí hậu, thị trường.

Nguồn: Tổng hợp