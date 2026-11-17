Từ những thí sinh đang hoạt động sân khấu chuyên nghiệp đến sinh viên chuyên và không chuyên, tất cả mang đến màu sắc riêng biệt cùng chiều sâu cảm xúc trong từng câu hát.

Dấu ấn từ những gương mặt giàu trải nghiệm

Ngày cuối cùng diễn ra vòng Sơ khảo, Hội đồng Giám khảo phải làm việc với cường độ cao, tập trung tối đa để chọn được gương mặt đi tiếp vào vòng trong. Ảnh: Ngọc Tú

Điểm nhấn nổi bật của ngày thi cuối cùng “Tiếng hát Hà Nội 2026”là sự góp mặt của nhiều gương mặt đã trưởng thành từ môi trường nghề nghiệp thực tế, mang theo kinh nghiệm dày dặn để thổi hồn vào tác phẩm dự thi.

Gây chú ý ngay từ hậu trường là sự trở lại đầy quyết tâm của Dương Minh Anh (25 tuổi, Hà Nội), diễn viên nhạc kịch, ca sĩ tự do và là nhà sáng lập một nhóm hợp xướng. Theo học 8 năm tại Khoa Thanh nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) và góp mặt trong nhiều vở nhạc kịch đình đám như Sóng, Lửa từ Đất, Công chúa tóc mây hay Shrek The Musical, Minh Anh từng lọt vào vòng Bán kết Tiếng hát Hà Nội năm 2025 nhưng đành ngậm ngùi bỏ thi vì trùng lịch diễn vở Giấc mơ Chí Phèo.

Sự trở lại của thí sinh Dương Minh Anh (25 tuổi, Hà Nội), diễn viên nhạc kịch, ca sĩ tự do và là nhà sáng lập một nhóm hợp xướng. Ảnh: Ngọc Tú

Quay lại sân chơi năm nay với tâm thế “phục thù” và hướng tới giải cao, nữ diễn viên chia sẻ: “Nhạc kịch đòi hỏi người nghệ sĩ phải đa năng để vừa hát, vừa nhảy, vừa diễn xuất, từ đó khai phá tối đa giới hạn bản thân. Năm nay, tôi muốn đưa một trích đoạn nhạc kịch hiện đại đến với cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026” để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ dám thử sức và bứt khỏi vùng an toàn”.

Đàm Mạnh Thuấn (sinh năm 1998, Hà Nội), giọng ca của ban nhạc Rock Kháu. Ảnh: Minh Phương

Trong khi đó, Đàm Mạnh Thuấn (sinh năm 1998, Hà Nội), tốt nghiệp Đại học Xây dựng, hiện là kỹ sư xây dựng kiêm giọng ca chính của ban nhạc rock mang tên Kháu với thâm niên 10 năm hoạt động. Không chỉ dừng lại ở niềm đam mê nghiệp dư, ban nhạc của anh thường xuyên tự đứng ra tổ chức show, thiết kế và mở bán vé biểu diễn các ca khúc tự sáng tác tại nhiều tụ điểm nhạc Rock quen thuộc của giới trẻ Hà Nội như Hanoi Rock City, Polygon (Tây Sơn), thu hút hàng trăm khán giả mỗi đêm.

Lần đầu tiên thử sức ở một cuộc thi truyền hình, nam rocker chọn ca khúc Cha và con của ban nhạc Bức Tường để dành tặng cậu con trai 8 tháng tuổi và người bố của mình. “Tôi muốn tạo ra một dấu ấn đặc biệt để sau này khi con lớn lên, nhìn lại sẽ thấy hình ảnh bố từng đứng trên sân khấu lớn và xuất hiện trên truyền thông. Dù chưa qua trường lớp thanh nhạc bài bản, tôi tin kinh nghiệm 10 năm tự tổ chức show diễn và chất giọng Rock bản năng sẽ giúp mình tạo nên dấu ấn riêng. Nếu may mắn đi tiếp, tôi sẽ mang chính những ca khúc tự sáng tác lên sân khấu”, Thuấn chia sẻ.

Thí sinh Nguyễn Lan Anh (27 tuổi, sinh viên năm nhất Khoa Âm nhạc ứng dụng, Trường Đại học Thăng Long). Ảnh: Minh Phương

Còn hành trình của Nguyễn Lan Anh (27 tuổi, sinh viên năm nhất Khoa Âm nhạc ứng dụng, Trường Đại học Thăng Long) lại mang đến nguồn năng lượng mạnh mẽ về nghị lực vươn lên.

Mồ côi cha từ năm 5 tuổi, từng dang dở việc học nghệ thuật và trải qua nhiều năm vấp ngã, bươn chải kinh doanh để mưu sinh, Lan Anh quyết tâm thi lại đại học ở tuổi 27 để viết tiếp giấc mơ âm nhạc. Bước lên sân khấu Sơ khảo, nữ sinh viên bộc bạch: “Dù công việc kinh doanh đã ổn định, tôi vẫn chọn bước ra khỏi vỏ bọc an toàn để chứng minh cho gia đình thấy mình đã thực sự trưởng thành. Tôi muốn câu chuyện của mình tiếp thêm động lực cho những bạn trẻ từng lầm lỡ hoặc nghĩ mình đã quá tuổi để bắt đầu một trải nghiệm mới rằng, chỉ cần dám đứng dậy, không bao giờ là quá muộn”.

Thí sinh Phạm Việt Anh (22 tuổi, cử nhân ngành Truyền thông quốc tế, Học viện Ngoại giao). Ảnh: Ngọc Tú

Mang đến một câu chuyện hội ngộ đầy thú vị tại ngày thi cuối cùng là Phạm Việt Anh (22 tuổi, cử nhân ngành Truyền thông quốc tế, Học viện Ngoại giao, hiện đang làm truyền thông marketing và giảng dạy tiếng Anh). Ít ai biết, đúng một năm trước, Việt Anh từng có mặt tại chính cuộc thi này với vai trò thực tập sinh của Đài Phát thanh, truyền hình Hà Nội. Khoảnh khắc chứng kiến các thí sinh cháy hết mình trên sân khấu mùa giải trước đã gieo vào lòng chàng trai trẻ niềm cảm hứng mãnh liệt, để rồi năm nay, anh quyết định quay trở lại “ngôi nhà quen thuộc” trong vai trò thí sinh trực tiếp tranh tài. Không qua trường lớp nghệ thuật chính quy, nhưng từng là Chủ nhiệm CLB Guitar Học viện Ngoại giao, Việt Anh tự tin chọn thử thách bản thân với tác phẩm kinh điển Trên đỉnh Phù Vân.

Chất lượng thí sinh tăng lên rõ rệt

Lượng thí sinh đổ về đông hơn trong ngày thi cuối cùng và sự xuất hiện của nhiều giọng ca ngang tài, ngang sức đã khiến Hội đồng Giám khảo phải làm việc với cường độ cao, tập trung tối đa và vất vả hơn so với những ngày đầu để sàng lọc kỹ lưỡng từng nhân tố xứng đáng.

Ngày thi cuối cùng có sự xuất hiện của nhiều giọng ca ngang tài, ngang sức. Ảnh: Ngọc Tú

Trực tiếp ngồi ghế nóng chấm thi suốt vòng Sơ khảo 1, Thiếu tá, Ca sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy (Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Quán quân Sao Mai 2017 dòng Nhạc nhẹ) bày tỏ phấn khởi trước sự bứt tốc về chất lượng của các thí sinh ở những ngày thi cuối cùng.

Nữ giám khảo nhận định: “Nếu như những ngày đầu tiên, chất lượng thí sinh ở mức vừa phải thì càng về cuối, đặc biệt là chiều 16-11 và ngày khép lại 17-11, chất lượng thí sinh tăng lên rõ rệt. Chúng tôi đã nhìn thấy nhiều nhân tố triển vọng với cá tính âm nhạc rất rõ nét, màu giọng đặc trưng và tư duy xử lý bài hát văn minh, hứa hẹn tạo nên những màn tranh tài bùng nổ ở các vòng trong”.

Là sinh viên chuyên ngành sư phạm nghệ thuật, Bùi Thị Hải Yến (sinh năm 2005, sinh viên năm cuối Khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) mang đến một sắc màu dân gian qua nhạc phẩm Xa khơi.

Bên cạnh đó, Quán quân Sao Mai 2017 cũng dành nhiều tình cảm xúc động trước sự góp mặt của các thí sinh quốc tế đến từ Lào, Trung Quốc khi các bạn không chỉ phát âm tiếng Việt rõ ràng, mà còn đặt trọn nhiệt huyết, tình yêu dành cho đất nước, con người Việt Nam vào từng ca khúc.

Đưa ra lời khuyên cho các thí sinh giành quyền bước tiếp vào vòng Sơ khảo 2, giám khảo Nguyễn Thị Thu Thủy nhấn mạnh yếu tố tâm lý: “Ở vòng Sơ khảo 1, nhiều bạn có chất giọng tốt nhưng vẫn còn run nên chưa thể hiện được hết khả năng. Sang vòng 2, thi hát cùng nhạc beat, điều quan trọng nhất là các bạn phải giữ được sự bình tĩnh và tự tin. Chỉ cần làm chủ được tâm lý, các bạn mới có thể phát huy phong độ như lúc tập luyện”.

Khép lại vòng Sơ khảo 1 với hàng trăm sắc màu cá tính từ chuyên nghiệp đến không chuyên, “Tiếng hát Hà Nội 2026” đã sàng lọc được những giọng ca giàu nội lực và bản lĩnh nhất. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tâm thế hứa hẹn sẽ mở ra vòng Sơ khảo 2 đầy kịch tính, thăng hoa và giàu cảm xúc trên hành trình chinh phục đỉnh cao âm nhạc Thủ đô.