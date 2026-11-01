Ngày hội việc làm Vĩnh Long 2026 kết nối cung - cầu lao động

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại ngày hội.

Ngày hội được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, thu hút hơn 30 doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đơn vị tư vấn đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cùng hơn 1.800 học sinh, sinh viên và người lao động tham gia.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Ngọc Giàu cho biết, tỉnh phấn đấu hàng năm giải quyết việc làm cho trên 70.000 lao động; đưa trên 4.500 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị xuống dưới 3,04%; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76%, trong đó tỷ lệ lao động có văn bằng, chứng chỉ đạt 40%.

Đại diện các doanh nghiệp, đơn vị tư vấn việc làm tham gia tọa đàm cung cấp thông tin cho người lao động, học sinh, sinh viên.

Để thực hiện các mục tiêu này, Sở Nội vụ cùng các sở, ngành liên quan và UBND các xã, phường đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hoàn thành các chỉ tiêu về lao động, việc làm được UBND tỉnh giao. Trong đó, Ngày hội việc làm năm 2026 là hoạt động quy mô lớn, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp với người lao động, học sinh, sinh viên; giúp doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự trẻ, có chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển, đồng thời tạo điều kiện để người có nhu cầu tìm việc tiếp cận thông tin tuyển dụng chính thống, tìm hiểu cơ hội học nghề, lựa chọn ngành nghề, thị trường làm việc trong nước và nước ngoài phù hợp với năng lực, nguyện vọng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu nhấn mạnh, hiệu quả của Ngày hội góp phần giúp tỉnh, các xã, phường, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp có thêm cơ sở định hướng chính sách phát triển thị trường lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Qua đó, các trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể điều chỉnh, định hướng công tác đào tạo gắn với nhu cầu tuyển dụng, nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm sau đào tạo.

Sinh viên tham quan gian hàng giới thiệu, tư vấn việc làm tại ngày hội.

Thời gian tới, Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cấp ủy và chính quyền địa phương trong tăng cường thông tin, dự báo thị trường lao động để định hướng công tác đào tạo, giới thiệu việc làm trong tỉnh, trong nước và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tạo điều kiện để doanh nghiệp tuyển đủ lao động, người lao động tìm được việc làm phù hợp.

Tại sự kiện, Ban tổ chức bố trí hơn 20 gian hàng tư vấn với sự tham gia của các doanh nghiệp tuyển dụng lao động trong nước, đơn vị cung ứng dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, đơn vị tư vấn trực tiếp tọa đàm, đối thoại với sinh viên và người lao động về nhu cầu tuyển dụng, yêu cầu công việc, mức thu nhập và chế độ phúc lợi.

Sinh viên phát biểu tại ngày hội.

Sinh viên Trần Văn Quyến (Trường Đại học Cửu Long) cho biết, Ngày hội mang đến nhiều thông tin thiết thực về nhu cầu tuyển dụng và cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp. Qua đó, sinh viên có điều kiện định hướng nghề nghiệp rõ ràng hơn công việc phù hợp với bản thân, chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng và tìm kiếm việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp.

Sinh viên tham quan gian hàng giới thiệu, tư vấn việc làm tại ngày hội.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long Huỳnh Tuấn Kiệt, thông qua Ngày hội, Trung tâm tăng cường kết nối doanh nghiệp với người lao động, học sinh, sinh viên; đồng thời khảo sát nắm bắt nhu cầu tìm việc của người lao động và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Trung tâm phân tích, tham mưu các giải pháp, kế hoạch kết nối, đào tạo nghề và giải quyết việc làm sát với thực tế, góp phần kết nối cung - cầu lao động hiệu quả, giúp người lao động tiếp cận việc làm phù hợp, an toàn và có thu nhập ổn định.