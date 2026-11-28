Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc Ngày hội việc làm tỉnh Quảng Trị năm 2026 - Ảnh: K.H

Ngày hội có sự tham gia của 50 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng, trong đó 20 doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp và 30 doanh nghiệp tuyển dụng gián tiếp, với tổng nhu cầu tuyển dụng trên 3.700 chỉ tiêu ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực như may mặc, vận tải, y tế - chăm sóc sức khỏe, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, kỹ thuật điện, điện lạnh, cơ khí, hành chính, văn phòng và kế toán.

Người lao động tham gia trao đổi, tìm hiểu thông tin tại ngày hội - Ảnh: K.H

Trong khuôn khổ chương trình, người lao động được tư vấn, phỏng vấn, sơ tuyển; tìm hiểu điều kiện làm việc, mức thu nhập và các chế độ, chính sách của doanh nghiệp. Đồng thời, người lao động còn được tư vấn pháp luật lao động, cung cấp thông tin về thị trường lao động trong và ngoài tỉnh, cơ hội đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đào tạo nghề và vay vốn giải quyết việc làm.

Doanh nghiệp tư vấn, giới thiệu vị trí việc làm cho người lao động tại ngày hội - Ảnh: K.H

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Quảng Trị đang bước vào giai đoạn phát triển mới, mở ra nhiều cơ hội về sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sử dụng lao động. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực chưa đồng đều, cơ cấu và kỹ năng nghề nghiệp của một bộ phận lao động chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại ngày hội - Ảnh: K.H

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp, gắn đào tạo nghề với nhu cầu thực tế; Sở Nội vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phân tích, dự báo nhu cầu nhân lực, đồng thời duy trì kết nối, hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp sau ngày hội.

Các doanh nghiệp cần công khai, minh bạch thông tin tuyển dụng, bảo đảm quyền lợi và môi trường làm việc an toàn cho người lao động; mỗi người lao động cần chủ động học nghề, nâng cao kỹ năng chuyên môn, tác phong và kỷ luật lao động, đáp ứng yêu cầu của thị trường.