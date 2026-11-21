Quang cảnh diễn ra lễ khai mạc Ngày hội việc làm.

Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Tiếp nối thành công từ kỳ tổ chức đầu tiên, Ngày hội việc làm lần thứ II diễn ra trong 3 ngày (từ 21 đến 23/11/2026). Sự kiện thu hút đông đảo doanh nghiệp tham gia với tổng nhu cầu tuyển dụng hơn 7.600 lao động ở hơn 40 vị trí việc làm đa dạng ngành nghề, lĩnh vực.

Toàn tỉnh Cà Mau hiện có hơn 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động. Xác định đây là nguồn lực nòng cốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, công tác giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội luôn được địa phương đặc biệt chú trọng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 59.700 lao động (đạt 101% kế hoạch); trong đó, đưa hơn 1.700 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (vượt hơn 72% chỉ tiêu đề ra), góp phần tích cực vào việc nâng cao thu nhập và ổn định đời sống người dân.

Đại biểu dự lễ khai mạc.

Sinh viên tham dự ngày hội việc làm.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Nguyễn Minh Nhứt, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau nhấn mạnh: Ngày hội là cầu nối thiết thực giúp doanh nghiệp tuyển dụng được nhân sự phù hợp, người lao động tìm kiếm việc làm ổn định, đồng thời tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo nắm bắt sát nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Ông Nguyễn Minh Nhứt, Giám đốc Sở Nội vụ Cà Mau phát biểu khai mạc.

Để sự kiện đạt hiệu quả cao nhất, lãnh đạo Sở Nội vụ đề nghị doanh nghiệp tham gia chủ động giới thiệu nhu cầu nhân sự; công khai minh bạch điều kiện làm việc, mức thu nhập, chế độ đãi ngộ và bảo đảm đầy đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động.

Đối với người lao động, đoàn viên, thanh niên và học sinh, sinh viên: Chủ động tìm hiểu thông tin, mạnh dạn tiếp cận nhà tuyển dụng để tìm kiếm cơ hội phù hợp; đồng thời không ngừng trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Doanh nghiệp tham gia ngày hội việc làm.

Về phía Trung tâm Dịch vụ việc làm và các đơn vị phối hợp: Tổ chức bài bản các hoạt động tư vấn, kết nối cung - cầu; đặc biệt chú trọng khâu hỗ trợ sau tuyển dụng để các cơ hội tại ngày hội sớm chuyển hóa thành việc làm thực tế, bền vững.

Với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026, kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.