Ngày hội việc làm tại xã Chợ Rã: Kết nối cung - cầu lao động vùng cao

Học sinh Trường THPT Ba Bể được tư vấn việc làm, định hướng nghề nghiệp tại Ngày hội.

Ngày hội thu hút gần 1.000 học sinh, phụ huynh và người lao động địa phương tham gia. Tại đây, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và 24 đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng, đào tạo nghề đã tư vấn, giới thiệu việc làm trong và ngoài tỉnh.

Đây là dịp để học sinh được định hướng việc làm, lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chuyển dịch cơ cấu lao động tại địa phương. Đồng thời, những người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số có thêm cơ hội tiếp cận thông tin thị trường lao động, cơ hội tuyển dụng và tư vấn nghề nghiệp.

Người lao động được tư vấn việc làm tại Ngày hội.

Thông qua Ngày hội, Ban tổ chức kỳ vọng tạo thêm cơ hội việc làm cho người dân vùng cao, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động này cũng góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.