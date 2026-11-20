Đông đảo học viên, người lao động tham gia tìm kiếm việc làm tại Ngày hội Việc làm năm 2026.

Không chỉ tạo cơ hội tiếp cận nhà tuyển dụng, Ngày hội Việc làm năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh còn chú trọng tư vấn, định hướng học nghề cho người lao động, nhất là những người thất nghiệp, chưa có việc làm ổn định và các nhóm yếu thế.

Qua đó, giúp người lao động có thêm lựa chọn nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng và tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp để ổn định cuộc sống.

Ngày 15/11, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Phú Mỹ, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Việc làm năm 2026 với chủ đề “Kết nối việc làm-Cơ hội nghề nghiệp-Mở rộng tương lai.”

Theo Sở Nội vụ Thành phố, ngày hội có sự tham gia của 50 đơn vị tuyển dụng, tuyển sinh trực tiếp với nhu cầu 5.259 lao động; cùng 81 đơn vị ủy thác tuyển dụng với 1.285 chỉ tiêu.

Các vị trí tuyển dụng tập trung ở những lĩnh vực như cơ khí, sản xuất công nghiệp, cảng biển-logistics, du lịch, khách sạn, dịch vụ, năng lượng và thương mại.

Bên cạnh hoạt động kết nối tuyển dụng, chương trình còn tạo điều kiện để người lao động, học sinh, sinh viên tiếp cận thông tin tuyển sinh, đào tạo nghề từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đông đảo học viên, người lao động tham gia tìm kiếm việc làm tại Ngày hội Việc làm năm 2026.

Người tham gia được tư vấn, định hướng nghề nghiệp, tìm hiểu các chương trình học nghề, nâng cao kỹ năng, đồng thời trực tiếp trao đổi với doanh nghiệp về yêu cầu công việc và cơ hội tuyển dụng. Đây là hoạt động thiết thực giúp người lao động có thêm lựa chọn, nhất là những trường hợp cần chuyển đổi nghề hoặc tìm hướng đi mới sau khi mất việc làm.

Chương trình cũng chú trọng hỗ trợ người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, người chưa có việc làm ổn định, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự và các nhóm lao động yếu thế.

Thông qua tư vấn việc làm, học nghề và chính sách bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được hỗ trợ tiếp cận các điều kiện cần thiết để quay trở lại thị trường lao động.

Đáng chú ý, ngày hội có sự phối hợp của hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố, trong đó có đại diện 11 trung tâm theo kế hoạch, nhằm chia sẻ thông tin thị trường lao động, mở rộng kết nối tuyển dụng liên vùng.

Việc đưa thông tin học nghề đến gần hơn với người tìm việc, đồng thời kết nối trực tiếp với nhu cầu của doanh nghiệp góp phần định hướng đào tạo gắn với thị trường lao động, mở thêm cơ hội việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động./.