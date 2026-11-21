Ngày hội là dịp để bà con gặp gỡ, cùng thưởng thức những giai điệu quê hương

Điểm nhấn đặc biệt của Ngày hội văn hóa là sự góp mặt của các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội do Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Hạnh, Giám đốc Nhà hát dẫn đầu, mang đến những tiết mục nghệ thuật đậm đà bản sắc Việt Nam và tình cảm ấm áp từ quê hương.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ nhấn mạnh: Đối với những người sống xa Tổ quốc, văn hóa chính là sợi dây gắn kết mỗi người với quê hương, gia đình và cộng đồng.

Đại sứ mong muốn người Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục đoàn kết, tương trợ, hội nhập tốt với xã hội sở tại, đồng thời giữ gìn tiếng Việt và truyền lại những giá trị văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.

Ngày hội là dịp để bà con gặp lại nhau, cùng thưởng thức những giai điệu quê hương và cảm nhận sự gần gũi của một gia đình Việt Nam dù đang sống xa Tổ quốc.

Một cộng đồng mạnh bắt đầu từ những con người biết quan tâm và có trách nhiệm với nhau. Một nền văn hóa được gìn giữ bắt đầu từ chính mỗi gia đình.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cảm ơn các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, các hội đoàn, doanh nghiệp, tình nguyện viên và toàn thể bà con đã góp phần làm nên Ngày hội ý nghĩa này.