Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 23-27/11

Không gian văn hóa của đồng bào các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh minh họa: Khánh Hòa/TTXVN)

Ngày 16/11, Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thông tin, Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 23-27/11 tại tỉnh An Giang.

Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, tôn vinh giá trị của văn hóa dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu văn hóa Việt Nam và lan tỏa khát vọng phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo, Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang tổ chức, với sự phối hợp của các tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Ngày hội có chủ đề xuyên suốt “Dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến tương lai,” mở ra không gian văn hóa đa sắc màu, nơi quá khứ, hiện tại, tương lai gặp gỡ, giá trị được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử tiếp tục được gìn giữ, trao truyền và sáng tạo trong đời sống đương đại.

Thông qua hệ thống trưng bày, giới thiệu di sản, giao lưu nghệ thuật và các hoạt động trải nghiệm, Ngày hội khẳng định sức sống bền bỉ của bản sắc văn hóa Việt Nam, tôn vinh sự thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc, vùng miền trên cả nước.

Không gian trung tâm của Ngày hội giới thiệu hành trình hình thành, gìn giữ và phát triển văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ. Từ những giá trị văn hóa khởi nguồn, truyền thống dựng nước, giữ nước, đến thành tựu trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển văn học nghệ thuật và các ngành công nghiệp văn hóa, tất cả cùng tạo nên bức tranh khái quát về bản lĩnh, tâm hồn, sức sáng tạo của con người Việt Nam.

Đặc biệt, không gian trưng bày giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về văn hóa, giới thiệu những dấu mốc quan trọng như Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946, đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam. Không gian trưng bày còn hướng tới tương lai với những nội dung về bảo tồn và phát huy di sản, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển văn hóa số, đổi mới sáng tạo, đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Một điểm nhấn của Ngày hội là không gian “Sắc màu văn hóa các địa phương,” với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố. Mỗi địa phương đều có chủ đề giới thiệu, tạo nên bức tranh đa dạng với những lát cắt về văn hóa, lịch sử, con người, vùng đất và bản sắc văn hóa riêng…

Ngày hội còn xây dựng các không gian trải nghiệm, tương tác, tạo điều kiện để người dân trực tiếp khám phá và tham gia vào các hoạt động văn hóa. Trong đó, không gian trải nghiệm di sản và nghề truyền thống giới thiệu các nghề thủ công tiêu biểu như tranh dân gian, sơn mài, dệt lụa, thổ cẩm, mây tre đan, đậu bạc, gốm, các nghề đặc sắc của địa phương, giúp công chúng tìm hiểu quy trình sáng tạo, trực tiếp thực hành một số công đoạn làm sản phẩm, giao lưu với các nghệ nhân.

Không gian giáo dục văn hóa, di sản và phát triển văn hóa đọc được tổ chức với các khu trưng bày sách, tư liệu, ấn phẩm về lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam; kết hợp hoạt động ngoại khóa, tham quan có hướng dẫn và giao lưu với tác giả, nghệ nhân, nghệ sỹ…

Không gian văn hóa số và đổi mới sáng tạo ứng dụng các phương thức thể hiện hiện đại như hình ảnh 3D, mã QR, phim ngắn, nội dung đa phương tiện và các hình thức tương tác phù hợp, góp phần làm mới cách tiếp cận di sản, mở rộng khả năng tiếp cận văn hóa của công chúng trong môi trường số.

Không gian sản phẩm OCOP, sản phẩm sáng tạo và kết nối văn hóa-du lịch giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, sản phẩm thủ công, nông sản, đặc sản địa phương, góp phần kết nối các giá trị văn hóa với phát triển du lịch, kinh tế sáng tạo và sinh kế cộng đồng.

Trong khuôn khổ Ngày hội còn diễn ra nhiều chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật như “Âm vang Việt Nam,” “Hương sắc Việt Nam,” giới thiệu các tiết mục nghệ thuật chọn lọc, mang đậm bản sắc vùng miền và tinh thần tiếp nối giữa truyền thống với hiện đại.

Ngày hội là hoạt động cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, đặc biệt là theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam; khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Ngày hội góp phần tăng cường liên kết vùng miền, thúc đẩy giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong bảo tồn, phát huy di sản; gắn kết văn hóa với du lịch, làng nghề, sản phẩm sáng tạo, công nghiệp văn hóa./.