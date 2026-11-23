Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước (thứ tư, từ trái qua) kiểm tra không gian trưng bày tại ngày hội.

Sáng 23/11, kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục trưng bày, trang trí cảnh quan, rà soát nội dung và hình thức thể hiện, bảo đảm tính thẩm mỹ, trang trọng, thống nhất.

Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 27/11, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức, với chủ đề “Dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến tương lai”.

Ngày hội có các hoạt động trưng bày di sản văn hóa, giới thiệu sắc màu văn hóa các địa phương, trải nghiệm nghề thủ công truyền thống, giáo dục di sản, phát triển văn hóa đọc và ứng dụng công nghệ số trong quảng bá văn hóa.

Tham gia ngày hội, An Giang giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa, lễ hội, nghệ thuật dân gian và bản sắc của cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa; đồng thời quảng bá các sản phẩm OCOP và tiềm năng kết nối văn hóa với du lịch địa phương.

Theo chương trình, lễ khai mạc diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 23/11 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang.