Ngày hội Văn hóa, thể thao xã Mường Bám năm 2026
Ngày 21/11, UBND xã Mường Bám đã tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao năm 2026 với chủ đề “Đoàn kết – Bản sắc – Phát triển”.
Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và giao lưu nghệ thuật giữa các bản trong xã. Các đội tham gia tranh tài ở những môn thể thao truyền thống, như: Đẩy gậy, kéo co, bịt mắt bắt vịt… Bên cạnh đó, người dân và du khách còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm, tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản đặc trưng và khám phá không gian văn hóa các dân tộc trên địa bàn xã Mường Bám.
Tại ngày hội, UBND xã Mường Bám đã trao quyết định thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa – Thể thao bản Nà Hát. Đây là mô hình điểm nhằm tạo điều kiện để nhân dân thực hành, trao truyền và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái; duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao tại cộng đồng, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa địa phương.
Ngày hội Văn hóa, thể thao xã Mường Bám năm 2026 góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo dịp để nhân dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, cùng gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Đây cũng là cơ hội quảng bá các sản phẩm đặc trưng, kết nối tiêu thụ nông sản, góp phần mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/van-hoa-xa-hoi/ngay-hoi-van-hoa-the-thao-xa-muong-bam-nam-2026-2et9tzgOR.html