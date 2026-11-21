Ngày hội Văn hóa, thể thao xã Mường Bám năm 2026.

Các đại biểu dự ngày hội.

Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và giao lưu nghệ thuật giữa các bản trong xã. Các đội tham gia tranh tài ở những môn thể thao truyền thống, như: Đẩy gậy, kéo co, bịt mắt bắt vịt… Bên cạnh đó, người dân và du khách còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm, tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản đặc trưng và khám phá không gian văn hóa các dân tộc trên địa bàn xã Mường Bám.

Các đại biểu tham quan gian hàng sử dụng vật liệu tái chế làm công cụ dạy học của của xã Mường Bám.

Không gian văn hóa của đồng bào dân tộc Khơ Mú, xã Mường Bám.

Nhân dân xã Mường Bám tham gia múa xòe tại ngày hội.

Tại ngày hội, UBND xã Mường Bám đã trao quyết định thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa – Thể thao bản Nà Hát. Đây là mô hình điểm nhằm tạo điều kiện để nhân dân thực hành, trao truyền và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái; duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao tại cộng đồng, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa địa phương.

UBND xã Mường Bám trao quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng các thành viên CLB Văn hóa - Thể thao bản Nà Hát.

Ngày hội Văn hóa, thể thao xã Mường Bám năm 2026 góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo dịp để nhân dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, cùng gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Đây cũng là cơ hội quảng bá các sản phẩm đặc trưng, kết nối tiêu thụ nông sản, góp phần mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Nghệ nhân xã Mường Bám trình diễn nghề truyền thống dệt khung cửi.

Không gian trình diễn viết chữ Thái cổ.

Các VĐV nữ tham gia môn thi đẩy gậy tại ngày hội.