Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang, phát biểu

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong, nhấn mạnh, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVIII năm 2026 là một trong 12 hoạt động thuộc Festival “Dòng xanh An Giang”. Sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc gìn giữ, tôn vinh, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời chăm lo đời sống tinh thần của đồng bào Khmer.

Theo lãnh đạo tỉnh, thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và du lịch, ngày hội tạo điều kiện để đồng bào Khmer cùng các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những giá trị văn hóa đặc trưng; qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo tồn di sản, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, việc tổ chức ngày hội còn góp phần quảng bá những nét đẹp trong phong tục, tập quán, nghệ thuật truyền thống và sinh hoạt cộng đồng của đồng bào Khmer đến với nhân dân cả nước và du khách. Đây cũng là hoạt động gắn kết nhiệm vụ phát triển văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Điểm nhấn thu hút sự quan tâm của người dân và du khách là Giải đua ghe Ngo tỉnh An Giang năm 2026, với sự tham gia của 30 đội đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh, trong đó 28 ghe trong tỉnh; 02 ghe của tỉnh Cà Mau. Tổng cộng có 2.850 huấn luyện viên, vận động viên, trong đó có 515 vận động viên nữ tranh tài trên sông Cái Lớn.

Các đội tranh tài ở ba nội dung: 800m nam, 800m nam - nữ phối hợp và 1.200m nam. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào tranh tài ở cự ly 800m nam trong không khí sôi nổi. Trên đường đua, những chiếc ghe Ngo rẽ nước, những nhịp chèo đồng loạt cùng tiếng trống thúc giục đã tạo nên bầu không khí náo nhiệt, thu hút đông đảo người dân tập trung hai bên bờ sông cổ vũ.

Đua ghe Ngo là một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khơme

Đua ghe Ngo từ lâu đã trở thành một trong những biểu tượng văn hóa thể thao đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ. Đằng sau mỗi cuộc tranh tài không đơn thuần là câu chuyện thắng thua, mà còn là tinh thần cộng đồng, sự phối hợp nhịp nhàng, ý chí bền bỉ và niềm tự hào của mỗi phum, sóc. Chính điều đó làm nên giá trị văn hóa sâu sắc của môn thể thao truyền thống này: sức mạnh cộng đồng được tạo dựng từ sự đồng thuận và gắn kết.

Vì vậy, việc duy trì và tổ chức giải đua ghe Ngo trong khuôn khổ ngày hội không chỉ góp phần bảo tồn một loại hình sinh hoạt văn hóa thể thao truyền thống, mà còn tạo môi trường để các thế hệ trẻ tiếp nối niềm đam mê, hiểu hơn về cội nguồn và bản sắc dân tộc mình.

Không chỉ có đua ghe Ngo, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVIII năm 2026 còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch, tạo nên không gian giao lưu phong phú, đậm đà bản sắc. Từ phong tục, tập quán, nghệ thuật truyền thống đến những hoạt động sinh hoạt cộng đồng, mỗi nội dung đều góp phần giới thiệu diện mạo văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer.

Có thể thấy, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVIII năm 2026 không chỉ mang đến không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày diễn ra Lễ hội Ok Om Bok, mà còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong tiến trình phát triển. Đó cũng chính là tinh thần mà Festival “Dòng xanh An Giang” hướng đến: tôn vinh di sản để kiến tạo tương lai, lấy bản sắc văn hóa làm nền tảng, lấy con người làm trung tâm và lấy sự đoàn kết cộng đồng làm động lực cho phát triển bền vững.