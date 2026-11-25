Đại biểu dự lễ khai mạc ngày hội.

Ngày hội thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh; phường Tân Phong, các xã: Pu Sam Cáp, Hồng Thu, Nậm Mạ, Nậm Cuổi, Khun Há cùng đông đảo nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, nhân dân và du khách.

Dân vũ Lự được biểu diễn tại khai mạc ngày hội.

Tại lễ khai mạc, chương trình giao lưu văn nghệ với 16 tiết mục do các đội văn nghệ xã Nậm Tăm, Pu Sam Cáp và diễn viên Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh biểu diễn. Các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Lự, Dao, Thái, Mông được biểu diễn tại chương trình tái hiện nét đẹp trong lao động, đời sống tinh thần của đồng bào, nhân dân các các dân tộc sinh sống trên địa bàn xã, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Ông Lò Văn Sâu - Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Tăm phát biểu tại lễ khai mạc ngày hội.

Tiết mục Dân vũ Thái biểu diễn trong đêm khai mạc .

Ngày hội diễn ra trong 2 ngày (25-26/11), thu hút 15 đội văn nghệ cùng các đoàn vận động viên đến từ các bản trên địa bàn xã tham gia. Trong khuôn khổ ngày hội, các đội tranh tài ở 4 môn thể thao dân tộc gồm: bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, tung còn; thi diễn văn nghệ và trình bày, giới thiệu ẩm thực truyền thống.

Các hoạt động không chỉ tạo sân chơi bổ ích, khuyến khích phong trào rèn luyện thể dục thể thao mà còn là dịp để nghệ nhân, diễn viên và người dân giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình. Qua đó, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, tạo nền tảng phát triển du lịch, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Người dân tham gia đẩy gậy tại ngày hội.

Thông qua ngày hội, xã Nậm Tăm hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa truyền thống; đồng thời quảng bá hình ảnh, con người, sản phẩm đặc trưng và tiềm năng du lịch địa phương.