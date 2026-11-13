Ngày hội văn hóa Tết cổ truyền Hà Nhì lần thứ 2

Dự ngày hội có đồng chí Lý Công Hậu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo nhân dân, du khách.

Đại biểu dự ngày hội.

Đối với đồng bào Hà Nhì, Tết cổ truyền là lễ hội lớn và thiêng liêng nhất trong năm. Đây không chỉ là dịp sum họp gia đình, tưởng nhớ tổ tiên, thần linh mà còn gửi gắm ước vọng về một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc. Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với nhiều nghi thức, hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc được tái hiện như: nghi thức mổ lợn tết, xem gan đầu năm mới; trích đoạn nghi lễ cúng tổ tiên, chúc tết ông bà, cha mẹ cùng các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc Hà Nhì.

Văn nghệ chào mừng ngày hội.

Bà con nhân dân đến chung vui ngày hội.

Ngày hội được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị di sản văn hóa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết và nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Hà Nhì nơi biên cương Tổ quốc.

Đồng chí Lý Công Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho nhân dân xã Thu Lũm.

Nhân dịp này, đồng chí Lý Công Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho bà con nhân dân xã Thu Lũm nhằm động viên bà con tích cực bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc Hà Nhì.