Phối cảnh sân khấu với đôi rồng khổng lồ tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: SƠN HÀ

Lễ khai mạc diễn ra vào sáng 21-11 tại Hồ Hoàn Kiếm, kết hợp biểu diễn nghệ thuật và diễu hành di sản. Chương trình được xây dựng theo hướng đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần công chúng thông qua những hình thức thể hiện đa dạng, từ trình diễn sân khấu đến giới thiệu tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian và nghề thủ công.

Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường cho biết, điểm nhấn của lễ khai mạc là sân khấu được thiết kế lấy cảm hứng từ mỹ thuật thời Lý, với hình tượng đôi rồng làm chủ thể tạo hình. Gắn với tên gọi Thăng Long, hình tượng rồng gợi nhắc dấu mốc vua Lý Thái Tổ dời đô, mở ra thời kỳ phát triển mới của kinh thành.

Trong thiết kế, hai đầu rồng cùng hướng về vòng tròn trung tâm, tạo bố cục tượng trưng cho sự hội tụ tinh hoa văn hóa từ các vùng miền trên đất Thăng Long - Hà Nội. Hình ảnh này cũng gợi sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ với đời sống đương đại.

Tại Hồ Hoàn Kiếm sẽ có chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: THU HÀ

Chương trình nghệ thuật khai mạc gồm 3 phần: “Từ thuở Thăng Long”, “Hà Thành phồn hoa”, “Thủ đô hội nhập”, tái hiện những lớp văn hóa từ cội nguồn dân tộc đến diện mạo Hà Nội hôm nay. Lễ khai mạc bắt đầu bằng nghi lễ dâng hương lúc 7 giờ. Tiếp đó là đại thực cảnh “Trống hội Thăng Long” mở màn chương trình nghệ thuật, kết hợp tiếng trống hội với ca khúc “Đất Việt tiếng vọng ngàn đời”.

Bên cạnh sân khấu nghệ thuật, diễu hành di sản là hoạt động đáng chú ý của ngày hội. Nghệ nhân, các phường rối, giáo phường ca trù, câu lạc bộ nghệ thuật và đại diện làng nghề sẽ giới thiệu những thực hành văn hóa, sản phẩm thủ công gắn với đời sống cộng đồng.

Các nghề truyền thống của Hà Nội được giới thiệu gồm: tranh Hàng Trống, gốm Bát Tràng, tò he Xuân La, cỏ tế Lưu Thượng, chuồn chuồn tre Thạch Xá, tăm hương Quảng Phú Cầu, nón Chuông, diều Bá Dương Nội, áo dài Trạch Xá, lụa Vạn Phúc, quạt giấy Chàng Sơn. Sắc hoa Tây Tựu, hoa đào Nhật Tân cũng góp mặt, tạo nên bức tranh đa dạng về làng nghề và đời sống văn hóa Thủ đô.

Hoạt động được kết nối với vườn hoa Lý Thái Tổ. Ảnh: THU HÀ

Chương trình nghệ thuật khai mạc ngày hội dự kiến có sự tham gia của nhóm Oplus, các ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp, Thu Thủy, Quách Mai Thy, Phạm Anh Duy, Nguyễn Ngọc Anh, Anh Tú, Trần Ngọc Ánh, NSƯT Lương Huy... Phần lời bình do NSND Lê Chức, nghệ sĩ Kim Yến và BTV Nguyễn Hữu Chiến Thắng thể hiện.

Với chuỗi hoạt động từ ngày 21 đến ngày 24-11, ngày hội tạo không gian để người dân, du khách tiếp cận di sản qua biểu diễn, diễu hành, nghề thủ công và trải nghiệm văn hóa. Việc đưa nghệ nhân, cộng đồng thực hành di sản vào các hoạt động cũng góp phần nhấn mạnh vai trò của người dân trong gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống.