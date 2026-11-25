Ngày hội văn hóa Khmer An Giang qua những sắc màu ấn tượng
3 ngày diễn ra tại xã Gò Quao (23 - 25/11), Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVIII năm 2026 mang đến nhiều hình ảnh đặc sắc: những cuộc đua ghe Ngo sôi nổi, âm vang nhạc ngũ âm, giàn thủy lục rực rỡ sắc màu và đêm Cúng Trăng lung linh hoa đăng.
Sắc màu ngày hội về đêm ở xã Gò Quao.
Niềm vui chiến thắng của đội ghe Ngo chùa Láng Cát, phường Rạch Giá ở cự ly 1.200m nam.
Đồng bào Khmer chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm tại ngày hội.
Văn hóa đồng bào Khmer được khắc họa đậm nét tại ngày hội.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-anh-ngay-hoi-van-hoa-khmer-an-giang-qua-nhung-sac-mau-an-tuong-a503414.html