Sắc màu ngày hội về đêm ở xã Gò Quao.

Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang.

Các đội ghe Ngo sẵn sàng trước khi bước vào tranh giải.

Màn tranh tài gay cấn của các đội tại Giải đua ghe Ngo tỉnh 2026.

Niềm vui chiến thắng của đội ghe Ngo chùa Láng Cát, phường Rạch Giá ở cự ly 1.200m nam.

Đồng bào Khmer chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm tại ngày hội.

Văn hóa đồng bào Khmer được khắc họa đậm nét tại ngày hội.

Độc đáo màn trình diễn nhạc ngũ âm tại Liên hoan Nghệ thuật truyền thống Khmer tỉnh năm 2026

Nét đẹp trang phục truyền thống của đồng bào Khmer.

Những giàn thủy lục lung linh sắc màu.

Nghệ nhân trình diễn quy trình làm cốm dẹp.

Đông đảo Phật tử, đồng bào Khmer tham gia lễ Cúng Trăng.

Nghi thức đút cốm dẹp.

Đồng bào Khmer chuẩn bị thả hoa đăng cầu nguyện điều tốt lành tại lễ Cúng Trăng.

Hoa đăng rực sáng một khúc sông Cái Lớn.