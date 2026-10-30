Ngày hội Văn hóa Khmer An Giang lần thứ XVIII truyền hình trực tiếp trên sóng ATV
Báo và phát thanh, truyền hình An Giang phối hợp UBND xã Gò Quao chuẩn bị các điều kiện truyền hình trực tiếp lễ khai mạc và giải đua ghe Ngo tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVIII năm 2026.
Sáng 30/10, hai đơn vị làm việc, thống nhất phương án phối hợp tuyên truyền và các điều kiện phục vụ chương trình truyền hình trực tiếp.
Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Đỗ Quốc Bửu cho biết đơn vị sẽ tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị văn hóa và các hoạt động của ngày hội trên các loại hình báo chí, nền tảng số; đồng thời phân công phóng viên theo dõi, đưa tin các hoạt động.
Hai bên thống nhất phương án chuẩn bị khán đài, đường truyền, vị trí tác nghiệp; phối hợp bảo đảm an ninh, vệ sinh khu vực tổ chức, vớt lục bình và phân luồng tàu ghe trên sông Cái Lớn, tạo điều kiện để chương trình truyền hình trực tiếp diễn ra thuận lợi.
UBND xã Gò Quao cũng bố trí, hỗ trợ nơi ăn, nghỉ cho đội ngũ thực hiện chương trình trong thời gian diễn ra ngày hội.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ngay-hoi-van-hoa-khmer-an-giang-lan-thu-xviii-truyen-hinh-truc-tiep-tren-song-atv-a501131.html