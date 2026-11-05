Ngày hội văn hóa kết nối cộng đồng trên cả nước

Sáng 5/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 và công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026).

Họp báo do Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Huy Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn và Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới các tỉnh, thành phố trên cả nước, với khoảng 1.100 đại biểu tham dự.

Hoạt động hưởng ứng trên toàn quốc

Theo thông tin tại họp báo, tính đến ngày 5/11, cả nước đã chuẩn bị 406 hoạt động, chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Trong đó, có 282 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, 36 hoạt động thể dục, thể thao và 85 chương trình trưng bày, triển lãm.

Đáng chú ý, 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động, cơ bản bám sát Quyết định số 1111/QĐ-TTg cùng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Lê An)

Các chương trình được triển khai theo sáu nhóm nội dung chính, gồm thông tin tuyên truyền và truyền thông số; tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch; bảo tồn, phát huy di sản, phát triển văn hóa đọc và giáo dục văn hóa; hoạt động tại cộng đồng dân cư; quảng bá các giá trị văn hóa; biểu dương và nhân rộng những mô hình tiêu biểu.

Nhiều bộ, ngành, tổ chức Trung ương cũng chủ động xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép hoạt động hưởng ứng vào chương trình công tác, trong đó có Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam.

Các hoạt động hướng tới đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống, tạo không gian để người dân ở các địa phương, cộng đồng dân cư cùng tham gia gìn giữ, thực hành và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Báo chí cho biết, Ngày Văn hóa Việt Nam là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây cũng là dịp khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, tạo điều kiện để Nhân dân trực tiếp tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Ông Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng cần làm nổi bật vai trò của văn hóa đối với phát triển kinh tế - xã hội; tiềm năng của công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa, khai thác bền vững các nguồn lực văn hóa, di sản, bản sắc của từng vùng, miền; qua đó tạo thêm sản phẩm, dịch vụ, không gian văn hóa, việc làm và sinh kế cho người dân,

Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 năm nay gắn với dấu mốc 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, diễn ra ngày 24/11/1946. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử phát triển văn hóa Việt Nam, gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Lễ kỷ niệm dự kiến tổ chức lúc 9h ngày 24/11 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và phát thanh trực tiếp trên VOV1.

Một trong những nội dung đáng chú ý trong chuỗi hoạt động năm nay là việc đưa Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) vào phục vụ cộng đồng. Được Bộ VHTT&DL ra mắt ngày 1/11 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), nền tảng có địa chỉ truy cập cmap.vn, cung cấp thông tin về các sự kiện, hoạt động và điểm đến văn hóa trên cả nước.

CMAP được định hướng duy trì cập nhật thường xuyên trước, trong và sau Ngày Văn hóa Việt Nam, qua đó hỗ trợ người dân, du khách tìm kiếm thông tin, khám phá các không gian văn hóa và kết nối với đời sống văn hóa tại các địa phương.

Bên cạnh đó, chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” diễn ra từ ngày 12/10 đến 30/11, với thông điệp “Mỗi người một giai điệu. Triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam”.

Chương trình khuyến khích cộng đồng chia sẻ những giai điệu gắn với đời sống, sáng tạo tác phẩm âm thanh mang chất liệu văn hóa dân gian, phản ánh sự đa dạng vùng miền, dân tộc và thế hệ. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình là 175 triệu đồng; các tác phẩm dự kiến được công diễn ngày 24/11.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 được thực hiện với quy mô hoạt động rộng khắp. (Nguồn: BTC)

Nhiều không gian văn hóa mở cửa đón công chúng

Trong tháng 11, hàng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại các địa phương, tạo nên những điểm hẹn đa dạng cho người dân và du khách.

Tại Hà Nội, lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra sáng 21/11 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, với diễu hành di sản và biểu diễn nghệ thuật. Tối 24/11, chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình dự kiến phục vụ 50.000 khán giả, kết hợp pháo hoa và truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà, Hà Nội xác định Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp quan trọng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền và người dân trong gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa. Thành phố chủ động phối hợp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, hướng tới tổ chức sự kiện an toàn, thiết thực và thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia.

Tại Huế, từ ngày 22-24/11 có các hoạt động tôn vinh di sản, trải nghiệm áo dài, Ca Huế, Bài chòi, nghề thủ công và ẩm thực, cùng triển lãm thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số.

Nhiều địa phương phía Bắc tổ chức hoạt động đặc sắc như Ngày hội văn hóa các dân tộc tại Thái Nguyên, Liên hoan các làng Quan họ gốc ở Bắc Ninh, quảng bá di sản Yên Tử tại Quảng Ninh, trình diễn di sản Xứ Lạng và chương trình ánh sáng 3D Mapping trên sông Hàn (Đà Nẵng).

Ở miền Trung và Tây Nguyên, Quảng Ngãi tổ chức Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa và Liên hoan di sản văn hóa phi vật thể; Gia Lai giới thiệu Festival cồng chiêng, các hoạt động trải nghiệm di sản. Khánh Hòa có chương trình nghệ thuật “Thanh âm quê hương”, giới thiệu văn hóa Chăm và mở cửa miễn phí một số di tích ngày 24/11.

Tại Nam Bộ, An Giang phối hợp đăng cai Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất; Đồng Tháp tổ chức chương trình nghệ thuật kết hợp trải nghiệm nghề truyền thống, ẩm thực và văn hóa đọc. Cần Thơ công diễn “Tiếng Hò sông Hậu”, trong khi Vĩnh Long tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn với Lễ hội Ok Om Bok, đua ghe Ngo và các hoạt động nghệ thuật.

Bên cạnh các hoạt động tại địa phương, Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra từ ngày 18-24/11. Các suất chiếu miễn phí tại rạp tập trung trong ba ngày 22-24/11; phim cũng được đưa tới vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn chưa có rạp chiếu.

Với quy mô hoạt động rộng khắp, nhiều loại hình và không gian trải nghiệm, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để người dân tiếp cận, thực hành và thụ hưởng văn hóa, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc.