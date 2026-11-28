Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Phương Anh phát biểu như trên tại buổi lễ Ngày Văn hóa Việt Nam tại Italy năm 2026 diễn ra ngày 27/11 ở tại thủ đô Rome.

Đây là sự kiện đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất do Chủ tịch Hồ Chí Minh khai mạc năm 1946.

Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Phương Anh phát biểu tại sự kiện. (Nguồn: TTXVN)

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Phương Anh nhấn mạnh trong suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam luôn coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, nguồn sức mạnh nội sinh và động lực dẫn dắt sự phát triển.

Trong kỷ nguyên phát triển mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam tại Rome không chỉ giới thiệu chiều sâu di sản văn hóa dân tộc mà còn mở ra không gian đối thoại, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thắt chặt tình hữu nghị với bạn bè quốc tế.

Đại sứ nhấn mạnh tới những nét tương đồng giữa Việt Nam và Italy, hai quốc gia cùng đề cao giá trị gia đình, truyền thống, sự sáng tạo và nghệ thuật ẩm thực.

Tại sự kiện, bạn bè Italy và quốc tế cùng bà con kiều bào đã được trải nghiệm văn hóa Việt Nam với hương vị Phở truyền thống, nghệ thuật cuốn nem, cà phê Việt và các tiết mục âm nhạc dân tộc. Đây cũng là dịp để cộng đồng người Việt xa xứ hội ngộ, gắn kết và trao truyền giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ.

Bà Đỗ Thị Minh Thảo bày tỏ sự ấm áp trước không khí lần đầu tiên tham dự một sự kiện giàu ý nghĩa như vậy. Theo bà, đây là dịp thiết thực để kết nối người Italy với cộng đồng người Việt Nam, đồng thời khẳng định những nét đẹp gần gũi của văn hóa Việt cần tiếp tục được gìn giữ, phát huy và duy trì tổ chức thường niên.

Tại sự kiện, bạn bè Italy, quốc tế cùng bà con kiều bào đã được trải nghiệm văn hóa Việt Nam với hương vị Phở truyền thống, nghệ thuật cuốn nem, cà phê Việt và các tiết mục âm nhạc dân tộc. (Nguồn: TTXVN)

Đối với các bạn du học sinh, chương trình mang lại cảm xúc gắn bó đặc biệt với quê hương. Em Lê Thảo Nhi, đang theo học Thạc sĩ Tâm lý lâm sàng tại Italy, đã bày tỏ xúc động khi được góp phần biểu diễn các ca khúc Việt Nam giới thiệu tới bạn bè quốc tế.

Sống và học tập ở nơi ít bạn bè đồng hương, Thảo Nhi cho biết ngày hội giúp em vơi bớt nỗi nhớ nhà, tìm thấy cảm giác thuộc về khi được gặp gỡ cộng đồng, trò chuyện cùng các đầu bếp và học hỏi cách chế biến món ăn chuẩn vị Việt từ nguyên liệu bản địa tại Italy.