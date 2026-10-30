Ngày hội văn Hóa - du lịch xã Bình Hưng năm 2026: 'Bình Hưng trong trái tim tôi'

Sự kiện diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 01/11/2026 tại Công viên KDC Him Lam 6A, không chỉ là dịp tôn vinh tình yêu quê hương mà còn khắc họa sinh động các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống cùng nhịp sống đô thị năng động của vùng đất cửa ngõ phía Nam.

Lịch trình chi tiết Ngày hội Văn hóa - Du lịch xã Bình Hưng năm 2026.

Xuyên suốt những ngày diễn ra sự kiện, người dân và du khách sẽ được dẫn dắt vào một không gian trải nghiệm phong phú, kết nối nhịp nhàng giữa quá khứ và hiện tại. Điểm nhấn làm nên nét độc đáo của hành trình này chính là việc ra mắt tour du lịch mang tên “Nốt nhạc xanh giữa lòng đô thị”. Qua lăng kính mới mẻ và gần gũi, tour du lịch đưa du khách từ Đình Phú Lạc cổ kính đến không gian sinh thái trong lành tại KDC Him Lam 6A, để cảm nhận rõ nét Bình Hưng đang đổi mới từng ngày nhưng vẫn giữ trọn hồn quê.

Chuỗi hoạt động văn hóa – nghệ thuật đặc sắc xuyên suốt 3 ngày hội

Ngày 30/10/2026 – Sắc màu giao hòa, khởi đầu hành trình khám phá Bình Hưng. Mở đầu chuỗi sự kiện là hoạt động diễu hành và quảng bá du lịch Bình Hưng, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất giàu bản sắc văn hóa, năng động và không ngừng phát triển. Điểm nhấn trong ngày đầu tiên là chương trình trình diễn áo dài và văn nghệ với chủ đề “Bình Hưng sắc màu giao hòa – Nhịp sống tương lai”, nơi vẻ đẹp truyền thống hòa quyện cùng hơi thở hiện đại, tạo nên không gian nghệ thuật đầy màu sắc và cảm xúc.

Ngày 31/10/2026 – Tôn vinh giá trị văn hóa, kết nối cộng đồng. Không khí ngày hội tiếp tục sôi động với triển lãm hình ảnh “Bình Hưng trong trái tim tôi”, tái hiện những khoảnh khắc, dấu ấn và nét đẹp thân thuộc của địa phương. Đặc biệt, Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa – Du lịch xã Bình Hưng năm 2026 sẽ chính thức diễn ra, đánh dấu một điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động. Cùng với đó là chương trình ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa – Văn nghệ, hội thi văn nghệ học sinh chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), cùng hoạt động khen thưởng cho Hội thi ảnh online, góp phần khuyến khích tinh thần sáng tạo và lan tỏa tình yêu quê hương trong cộng đồng.

Ngày 01/11/2026 – Sắc màu tuổi thơ và âm vang nghệ thuật truyền thống. Khép lại hành trình ba ngày hội là sân chơi thiếu nhi với chủ đề “Bình Hưng – Sắc màu tuổi thơ”, mang đến không gian giao lưu, vui chơi và trải nghiệm dành cho các em nhỏ. Bên cạnh đó, chương trình giao lưu Đờn ca tài tử sẽ đưa người tham dự đến gần hơn với những giá trị nghệ thuật truyền thống của Nam Bộ. Đặc biệt, chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Bình Hưng trong trái tim tôi” sẽ là điểm nhấn khép lại ngày hội, gửi gắm tình yêu quê hương, niềm tự hào và khát vọng về một Bình Hưng ngày càng phát triển.

Không chỉ dừng lại ở các hành trình tham quan, sức hút của ngày hội còn đến từ không gian sinh hoạt cộng đồng đa sắc màu. Tại đây, chuỗi hoạt động văn hóa, thương mại và ẩm thực được đan xen khéo léo. Từ khu vực trưng bày hình ảnh trực quan, những gian hàng làm bánh dân gian gợi nhớ hương vị truyền thống, đến không gian vui chơi sáng tạo cho thiếu nhi và các màn trình diễn ô tô điều khiển từ xa, tất cả hứa hẹn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu giải trí, gắn kết gia đình của du khách ở mọi lứa tuổi.

UBND xã Bình Hưng chính thức tổ chức Ngày hội Văn hóa - Du lịch xã Bình Hưng năm 2026 với chủ đề “Bình Hưng trong trái tim tôi”, từ ngày 30/10 đến ngày 01/11/2026, tại Công viên KDC Him Lam 6A.

Bầu không khí tưng bừng ấy sẽ được đẩy lên cao trào tại Lễ khai mạc diễn ra từ 08 giờ 00 đến 09 giờ 30 ngày 31/10/2026 (đón tiếp đại biểu từ 07 giờ 30). Đêm hội hứa hẹn bùng nổ cảm xúc với sự góp mặt của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, ca sĩ Đoàn Minh, cùng những màn trình diễn võ thuật Vovinam, Taekwondo uy lực và các tiết mục Aerobic trẻ trung do học sinh địa phương trình diễn. Những thanh âm và sắc màu này sẽ hòa quyện thành một bản giao hưởng nghệ thuật giàu năng lượng, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.

Qua từng hoạt động thiết thực, Ban Tổ chức kỳ vọng Ngày hội Văn hóa - Du lịch xã Bình Hưng năm 2026 sẽ vượt ra khỏi khuôn khổ của một sự kiện thông thường. Nơi đây sẽ trở thành nhịp cầu lan tỏa tình yêu quê hương, khơi gợi sự quan tâm sâu sắc của mọi người đối với các giá trị văn hóa xã hội của nhà thông qua mỗi hình ảnh, câu chuyện được sẻ chia.

Để biết thêm thông tin chi tiết về nội dung chương trình, các cơ quan thông tấn báo chí có thể liên hệ ông Ngô Hoàng Hiển - Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội qua số điện thoại 090 926 1539.

Đối với các vấn đề liên quan đến tài trợ và hợp tác, vui lòng trao đổi với ông Nguyễn Quốc Dũng - Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội - qua số điện thoại 0909 279 311 hoặc tại địa chỉ A10/26A, đường số 10, Khu dân cư Bình Hưng, ấp 19, xã Bình Hưng, TP. Hồ Chí Minh.