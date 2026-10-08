Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV sẽ diễn ra tại Điện Biên

Ban Tổ chức Ngày hội Văn hoá dân tộc Mông lần thứ IV tiến hành họp để thống nhất các nội dung.

Tại cuộc họp, các đoàn được thông tin về chương trình, nội dung và kế hoạch tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội. Đại diện các đoàn trao đổi, nắm bắt những yêu cầu trong quá trình tham gia, thống nhất các nội dung liên quan đến lịch biểu diễn và công tác phối hợp tổ chức.

Nghệ nhân, diễn viên đoàn Thái Nguyên tích cực tập luyện các tiết mục biểu diễn tại Ngày hội.

Ngay sau cuộc họp, các đoàn tiếp tục rà soát, tổng duyệt chương trình nghệ thuật khai mạc, hoàn thiện từng tiết mục, sẵn sàng cho các hoạt động chính thức của Ngày hội.

Ngày 9-10, tại sân khấu phố đi bộ Mường Thanh sẽ diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội, trong đó có trình diễn nghệ thuật Khèn Mông; biểu diễn, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống và nghề truyền thống của đồng bào dân tộc Mông các tỉnh.

Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV sẽ diễn ra vào 20h ngày 9-10 tại sân khấu Quảng trường 7-5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.